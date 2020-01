बिहार में एक बार फिर से पोस्टर वार देखने को मिला है। राज्य में विधानसभा चुनावों से पहले इसे लेकर राजनीति गरमा गई है। पार्टियां एक-दूसरे पर आरोप लगाकर वोटों को अपने पक्ष में करने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। ऐसे में राजधानी पटना में लालू यादव की पार्टी आरजेडी (RJD) की ओर से बिहार की BJP-JDU पर निशाना साधा गया है। इस बार पोस्टर के जरिए ‘डबल इंजन’ की सरकार को ट्रबल इंजन की सरकार बताते हुए बिहार को बर्बाद करने का आरोप नीतीश कुमार और सुशील मोदी सरकार पर लगाया गया है।

पोस्टर वार से सियासत: पटना में लगे पोस्टरों से बिहार सरकार में शामिल जेडीयू और बीजेपी पर निशाना साधा गया है। इस पोस्टर में CM नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी की फोटो के ऊपर लिखा है कि बिहार को बर्बाद करने वाला ट्रबल इंजन। इसके बाद दोनों को ट्रेन के रूप में दिखाकर एक को लूट एक्स्प्रेस और दूसरे को झूठ एक्स्प्रेस बताया गया है।

Patna: Rashtriya Janata Dal(RJD) puts up another poster against Bihar Government pic.twitter.com/hoxO3ulT8i

— ANI (@ANI) January 23, 2020