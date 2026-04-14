Bihar Politics, New CM, Live News Updates: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज यानी मंगलवार को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। इसके साथ ही आज भाजपा विधायक दल की बैठक हो सकती है और नया नेता चुना जा सकता है। सूत्रों के अनुसार दोपहर 2 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक आयोजित की गई है। केंद्रीय नेतृत्व ने पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बिहार भेजा है। शिवराज सिंह चौहान की देखरेख में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा।

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