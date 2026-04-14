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Bihar Politics, New CM, Live News Updates: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज यानी मंगलवार को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। इसके साथ ही आज भाजपा विधायक दल की बैठक हो सकती है और नया नेता चुना जा सकता है। सूत्रों के अनुसार दोपहर 2 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक आयोजित की गई है। केंद्रीय नेतृत्व ने पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बिहार भेजा है। शिवराज सिंह चौहान की देखरेख में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा।

Live Updates
09:44 (IST) 14 Apr 2026

Bihar Politics Live: नीतीश के आवास पर पहुंचे विजय चौधरी

बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी राज्य में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। कुछ ही देर बाद केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह भी चर्चा के लिए आवास पर पहुंचे हैं।

09:13 (IST) 14 Apr 2026

Bihar Politics Live: नित्यानंद राय का नाम भी रेस में

नीतीश कुमार के पद छोड़ने की तैयारी के बीच बिहार के अगले मुख्यमंत्री की दौड़ पर सबका ध्यान है। प्रमुख दावेदारों में सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे है, जो वर्तमान में उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। एक और मजबूत नाम नित्यानंद राय का है, जो लंबे समय से पार्टी के नेता हैं।

08:48 (IST) 14 Apr 2026

Bihar Politics Live: पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक

आज भाजपा विधायक दल की बैठक हो सकती है और नया नेता चुना जा सकता है। सूत्रों के अनुसार दोपहर 2 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक आयोजित की गई है। केंद्रीय नेतृत्व ने पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बिहार भेजा है। शिवराज सिंह चौहान की देखरेख में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा।

08:47 (IST) 14 Apr 2026

Bihar Politics Live: आज इस्तीफा सौंप सकते हैं नीतीश कुमार

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज यानी मंगलवार को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद पद की शपथ ले चुके हैं।