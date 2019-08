Bihar councilor Pinki Devi: पटना नगर निगम में बोर्ड की बैठक के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। वार्ड नंबर 21 की पार्षद पिंकी देवी ने मेयर सीता साहू के बेटे शिशिर पर अभद्रता करने और भद्दे इशारे करने का आरोप लगाया जिसके बाद नगर निगम में हंगामा हो गया। आरोप लगाते हुए पिंकी ने इस मामले को सीएम नितीश कुमार तक ले जाने की बात कही है। बता दें पिछले कुछ समय से पटना नगर निगम विवादों के चलते कई गुटों में बंट चुका है। पिंकी देवी ने आरोप लगाया कि निगम की बैठक के दौरान शिशिर कुमार ने उन्हें आंख मारी।

पिंकी देवी ने बताया कि जब शिशिर ने उन्हें आंख मारी तो उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया। लेकिन शिशिर ने उन्हें फिर से आंख मारी जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत मेयर सीता साहू से की। लेकिन मदद करने कि बजाय मेयर उन पर ही भड़क गईं और मेयर गुट के पार्षद इंद्रदीप चंद्रवंशी, सतीश गुप्ता उनके साथ धक्कामुक्की करने लगे। जिसके बाद पिंकी देवी ने इन सभी के खिलाफ कदमकुंआ थाना में केस दर्ज कराया।

पिंकी ने कहा “मैंने शिशिर से उनकी इस हरकत कि शिकायत उसकी मां से करने की चेतावनी दी, जिसका उसने जवाब देते हुए कहा ‘आगे बढ़ो’। जब मैंने नगर परिषद से उनके बेटे की शिकायत की, तो उन्होंने मुझ पर उल्टा अटेंसन पाने का आरोप लगाया। ज्सिके बाद मामला बिगड़ गया। मैं सीएम नीतीश कुमार से इस मामले को देखने का आग्रह करता हूं ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो।” पिंकी ने शिशिर ने अलावा पार्षद सतीश गुप्ता और इंद्रदीप चंद्रवंशी पर भी गाली देने और गलत तरीके से उनका हाथ पकडऩे का आरोप लगाया है।

Pinki Devi:I warned him of telling his mother to which he responded saying ‘go-ahead’. When I complained to the Municipal Council, she accused me of trying to seeking attention. I urge CM Nitish Kumar to look into the matter so that such an incident doesn’t repeat. #Bihar (20/8) https://t.co/UyI4riPSS2

