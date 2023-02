Bihar ने कर दिया कमाल! मोदी सरकार की इस योजना में पाया पहला स्थान

जल जीवन मिशन स्कीम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को की थी। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के घरों तक नल से जल पहुंचाने की पहल की गई थी।

Jal Jeevan Mission: केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच आपसी तालमेल चाहे जैसा रहे, लेकिन ग्रामीण लोगों को नल के माध्यम से घर तक जल पहुंचाने की योजना में बिहार ने कमाल किया है। राज्य ने मोदी सरकार की ‘जल जीवन मिशन योजना’ पहल के तहत ‘हर घर जल’ पहुंचाने में ग्रामीण घरों में अब तक एक करोड़ 59 लाख नलों से पीने का पानी पहुंचाने में सफलता पाई है। इस योजना में दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, जहां एक करोड़ सात लाख नल लगाए गये हैं। गुजरात का स्थान तीसरा है, जहां अब तक 91 लाख नल लगाए गये हैं। जल जीवन मिशन डाटा के मुताबिक यूपी में अब तक 81 लाख, 87 हजार 394 घरों में इस योजना के तहत नल से जल उपलब्ध कराये जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश योजना में चौथे स्थान पर है हाल ही में जारी डाटा में उत्तर प्रदेश इस योजना में देश में चौथे स्थान पर है। राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में आठ लाख तीस हजार घरों और विंध्य क्षेत्र में तीन लाख पचास हजार घरों में जल जीवन मिशन योजना के तहत नल के कनेक्शन पहुंचाए गये हैं। महोबा, ललितपुर, चित्रकूट जैसे जिलों में भी घरों तक पानी जाने लगा है बुंदेलखंड क्षेत्र में महोबा में 96 हजार 553 परिवारों, ललितपुर में 1.41 लाख, झांसी में 1.56 लाख, चित्रकूट में 90 हजार 829, हमीरपुर में 1.02 लाख, जालौन में 1.13 लाख और बांदा में 1.30 लाख परिवारों के घरों में नल से जल पहुंच रहा है। विंध्य क्षेत्र के मिर्जापुर में 2.32 लाख परिवारों और सोनभद्र के 1.15 लाख परिवारों के घरों में नल से जल पहुंच रहा है। अब तक देश के 11 करोड़ ग्रामीणों के घरों में यह योजना पहुंची है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में एक समारोह में कहा था कि, ‘साढ़े तीन साल पहले जब जल जीवन मिशन शुरू हुआ था, तब 18 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से सिर्फ 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास नल कनेक्शन था। आज देश में लगभग 11 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल मिल रहा है।’ जल जीवन मिशन स्कीम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को की थी। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के घरों तक नल से जल पहुंचाने की पहल की गई थी।

