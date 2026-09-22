Nawada School Principal Arrest: बिहार के जमुई में एक नाबालिग लड़की के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना के बीच नवादा से भी एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल, नवादा के अनंदपुर गांव में स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय के हेडमास्टर पर स्कूल की ही छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए जिसके बाद स्कूल में हंगामा हुआ और फिर पुलिस ने हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लिया।

यहां स्कूल में पढ़ने वाली सातवीं और आठवीं क्लास की छात्राओं ने हेडमास्टर महेश प्रसाद पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। छात्राओं ने रोते-रोते मीडिया को बताया कि प्रिंसिपल सर गोद में उठा लेते थे और बाथरूम में झांकते थे। पुलिस ने इन आरोपों के बीच हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लिया है।

पॉक्सो एक्ट के तहत हुई गिरफ्तारी

जानकारी के मुताबिक, नवादा के इस स्कूल में बीते 18 सितंबर को भारी हंगामा हुआ। छात्राओं ने प्रिंसिपल महेश प्रसाद यादव पर गलत व्यवहार और शारीरिक अंगों को छूने का गंभीर आरोप लगाया। पुलिस ने में 52 साल के हेडमास्टर को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है।

क्या लगे हैं आरोप?

स्कूल की छात्राओं ने बताया कि प्रिंसिपल सर हमें हमें गोद में उठा लेते हैं। गाल छूते हैं। इसके अलावा जब हमलोग बाथरूम जाते हैं तो पीछे-पीछे आते हैं और ताक-झांक करते हैं। मामला सामने आने के बाद स्कूल में दो दिन पहले भारी हंगामा हुआ। छात्राओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें गलत तरीके से छुआ, उन्हें अपनी गोद में बिठाया और स्कूल के बाथरूम के पास गलत व्यवहार किया।

आरोप कैसे सामने आए?

प्रिंसिपल पर लगे इन आरोपों को सामने लाने का काम एक स्टूडेंट ने ही किया। दरअसल, जब क्लास 8 की एक स्टूडेंट एग्जाम का सामान लेने के लिए प्रिंसिपल के पास गई तो उन्होंने दूसरे स्टूडेंट्स को उसके इस बर्ताव के बारे में बताया। शिकायतों के बाद स्टूडेंट्स के माता-पिता और आस-पास के लोग स्कूल में जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर पुलिस स्कूल पहुंची और यादव को हिरासत में ले लिया।

जांच में जुटी पुलिस

वहीं स्टूडेंट्स की शिकायतों के आधार पर POCSO एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यादव को बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस आरोपों की जांच कर रही है और स्टूडेंट्स के बयान दर्ज कर रही है। इस मामले में एक लड़की के शिकायत करने के बाद बाकी लड़कियां भी सामने आईं और अपनी आपबीती बताई।

क्या है जमुई की घटना?

बता दें कि नावाद की इस घटना से पहले जमुई से बेहद चौंकाने वाली एक खबर सामने आई थी जिसमें 10वीं क्लास की एक स्टूडेंट को उसके दोस्त के साथ कुछ मनचलों ने घूमते हुए पकड़ लिया। इसके बाद 5-7 लड़कों ने उस लड़की के साथ अभद्रता की। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की के साथ बहुत शर्मनाक हरकत करने वाले आरोपी नंदन कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसके पैर में गोली भी मारी है।

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बिहार के जमुई में नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना के मुख्य आरोपी नंदन यादव का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। छात्रा के साथ छेड़छाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर वायरल हुआ है। एनकाउंटर में नंदन यादव के पैर में गोली लगी है और वह घायल हो गया है। पुलिस इस मामले में तीन आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। यहां पढ़ें पूरी खबर…