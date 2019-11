बिहार में राष्ट्रीय स्तर के तैराक को सरकार के उदासीन और उपेक्षित रवैए के कारण चाय बेचकर अपने परिवार का गुजारा करना पड़ रहा है। वह कई प्रतिस्पर्धाओं में मेडल्स जीत चुके हैं। उन्होंने अपनी गरीबी के चलते कई बार सरकार के पास नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूर होकर उन्होंने चाय की बक्सर जिले के काजीपुर के नयातोला में चाय की एक छोटी सी दुकान खोल ली।

सपना अंतरराष्ट्रीय स्तर के तैराक बनने का था : गोपाल नाम के इस खिलाड़ी का सपना अंतरराष्ट्रीय स्तर का तैराक बनना था। उन्होंने अपने बच्चों को भी इसका प्रशिक्षण दिया। वे भी अच्छे तैराक हैं। लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने और कहीं से कोई मदद नहीं मिलने पर वह निराश हो गए। उन्होंने अब अपने बच्चों सनी और सोनू कुमार को भी तैराकी करने से मना कर दिया। गोपाल ने अपनी चाय की दुकान का नाम ‘नेशनल स्वीमर टी स्टॉल’ रखा है। उन्होंने बताया कि यह नाम इसलिए रखा है ताकि दूसरे तैराक भी इससे सबक ले सकें।

Bihar:National level swimmer Gopal Yadav,who had won several medals,runs tea shop in Kazipur,Patna,to make a living,says,’I had applied at few places for job but everyone wanted bribe.I have 2 sons,both are good swimmers but they gave up swimming after seeing my condition'(20.11) pic.twitter.com/wT9SvVM0ZK

— ANI (@ANI) November 20, 2019