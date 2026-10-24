जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने अपने विधायक अनंत सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। हाल ही में विधान परिषद चुनाव में अनंत सिंह ने जेडीयू प्रत्याशी नीरज सिंह का खुलकर विरोध किया था। अनंत सिंह के साथ उनकी पत्नी नीलम देवी को भी जेडीयू से निष्कासित कर दिया गया है। जेडीयू ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण अनंत सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया है।

स्पीकर से विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग

विधान परिषद चुनाव में अनंत सिंह ने जन सुराज के उम्मीदवार का प्रचार किया था। इसके साथ ही पार्टी ने अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता को रद्द करने की भी मांग की है। पार्टी द्वारा जारी निष्कासन पत्र में लिखा गया है कि जदयू बिहार विधानसभा के अध्यक्ष से भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत विधानसभा सदस्य के रूप में अनंत सिंह की सदस्यता अविलंब रद्द करने की अनुशंसा करती है।

अनंत सिंह ने किया था नीरज कुमार सिंह का विरोध

पटना स्नातक सीट से जेडीयू से नीरज कुमार सिंह प्रत्याशी हैं। वह तीन बार से एमएलसी चुने गए हैं। वहीं आरजेडी ने उनके सामने दिलीप पटेल और जन सुराज ने अनुज सिंह को उम्मीदवार बनाया था। अनंत सिंह ने अनुज सिंह का खुलेआम समर्थन किया। अनंत सिंह ने इस इलाके में कई रोड शो किए।

अनंत सिंह कई बार अपने बयानों में कहते हैं कि जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, तब नीरज कुमार सिंह ने खुलकर उनका विरोध किया था और पार्टी चुप रही, तो अब पार्टी क्यों बोल रही है? अनंत सिंह बार-बार कहते हैं यह पार्टी का चुनाव नहीं है, इससे सरकार बनना बिगड़ना नहीं है। हालांकि चुनाव के लिए 23 अक्टूबर को वोटिंग हुई और 24 अक्टूबर को अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है।

माना जाता है कि 2 साल पहले अनंत सिंह की जदयू में वापसी केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने ही करवाई थी। हालांकि आज कार्रवाई से ठीक पहले ललन सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। उसके बाद ही यह कार्यवाही की गई।

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बिहार में MLC चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड (JDU) के भीतर चल रहा विवाद काफी गहरा चुका है। इस विवाद के बीच बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने ऑन कैमरा ऐसी बात कही है जिसमें उनकी नाराजगी साफ देखी जा सकती है। पढ़ें पूरी खबर