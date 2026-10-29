बिहार विधान परिषद (MLC) की आठ सीटों के चुनाव नतीजे आ गए हैं। इन नतीजों से राज्य के बदलते राजनीतिक हालात की झलक मिलती है। आठ सीटों में चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। नतीजों का असर सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्ष- दोनों की राजनीति पर पड़ सकता है।

विधान परिषद के इन चुनावों में एनडीए ने अपनी सीटें तीन से बढ़ाकर चार कर लीं। वहीं प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी (JSP) ने पहली बार विधान परिषद में अपनी जगह बनाई। चुनाव में कई उलटफेर भी देखने को मिले। बीजेपी को पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा जबकि दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं जिता सकी।

पटना में बीजेपी को बड़ा झटका

पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी के उम्मीदवार और पांच बार के एमएलसी नवल किशोर यादव चुनाव हार गए। उन्हें आरजेडी के उम्मीदवार संजीव कुमार सिंह ने हराया। संजीव कुमार सिंह परबत्ता से पूर्व विधायक रह चुके हैं।

इस जीत के साथ आरजेडी ने राज्य की राजधानी के उस निर्वाचन क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत की है जहां लंबे समय से बीजेपी का दबदबा रहा था।

यह नतीजा दिखाता है आरजेडी अपने पारंपरिक मजबूत क्षेत्रों से बाहर भी बीजेपी को चुनौती देने में सक्षम है। हालांकि, विपक्षी दलों के बीच बंटवारे के कारण हालात मुश्किल बने हुए हैं। अलग-अलग दल और उम्मीदवार एक ही तरह के मतदाताओं के समर्थन के लिए मुकाबला कर रहे हैं।

दरभंगा में जन सुराज की बड़ी जीत

जन सुराज पार्टी ने दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार सुरेश प्रसाद राय ने दो बार के एमएलसी और बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मदन मोहन झा को हराया।

इस जीत के साथ प्रशांत किशोर की नई पार्टी जन सुराज को बिहार विधान परिषद में पहली बार जगह मिली है। यह पार्टी के लिए एक अहम राजनीतिक उपलब्धि मानी जा रही है।

जेडीयू में आपसी खींचतान

पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव जेडीयू के भीतर आपसी खींचतान को लेकर भी चर्चा में रहा। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार को मोकामा के विधायक अनंत कुमार सिंह से चुनौती मिली। अनंत सिंह ने जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार अनुज सिंह के समर्थन में जमकर प्रचार किया था।

अनंत सिंह के प्रचार के दौरान जेडीयू नेतृत्व ने कोई दखल नहीं किया। हालांकि चुनाव नतीजे आने के बाद पार्टी ने अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी को निष्कासित कर दिया।

चुनाव प्रचार के दौरान तबीयत खराब होने के बावजूद नीरज कुमार ने लगातार चौथी बार इस सीट पर जीत दर्ज की। उन्होंने पहली बार 2008 में यह सीट जीती थी। नीरज कुमार ने अनंत सिंह के समर्थन के बावजूद जन सुराज के उम्मीदवार को तीसरे स्थान पर धकेल दिया।

इस नतीजे से नीरज कुमार की अपनी ही पार्टी के भीतर मिली चुनौती का सामना करने की क्षमता सामने आई है। इसके साथ ही यह जेडीयू के अंदर चल रही खींचतान को भी उजागर करता है।

कई सीटों पर चौंकाने वाले नतीजे

तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र प्रसाद सिंह ने मौजूदा सीपीआई एमएलसी संजय कुमार सिंह को हरा दिया। संजय कुमार सिंह तीसरे स्थान पर रहे। इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार भूषण कुमार झा दूसरे नंबर पर रहे। यहां मुकाबला तीन उम्मीदवारों के बीच काफी करीबी रहा।

सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के बागी उम्मीदवार राहुल राज ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते हुए मौजूदा निर्दलीय एमएलसी अफाक अहमद को हरा दिया। यह नतीजा दिखाता है कि बड़ी पार्टियों से असहमति रखने वाले उम्मीदवार भी चुनाव में असर डाल सकते हैं, भले ही उन्हें किसी बड़े राजनीतिक दल का समर्थन न मिला हो।

भाजपा ने दो स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत दर्ज की। दरभंगा में सर्वेश कुमार ने आरजेडी के अनिल कुमार झा को हराया जबकि कोसी में एनके यादव ने आरजेडी उम्मीदवार नितेश कुमार को मात दी।

चुनाव नतीजों के क्या मायने हैं?

इन चुनावों के सबसे अहम नतीजों में जन सुराज पार्टी का विधान परिषद में प्रवेश शामिल है। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जीत और पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी के प्रदर्शन से संकेत मिलता है कि जन सुराज अपने हालिया चुनावी अभियानों से बने समर्थक वर्ग के बाहर भी मतदाताओं को आकर्षित कर सकती है।

स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में शिक्षित मतदाताओं के बीच पार्टी की लोकप्रियता उसे ऐसे राजनीतिक क्षेत्र में जगह बनाने का अवसर दे सकती है जहां अब तक स्थापित दलों का दबदबा रहा है। हालांकि इन चुनावों में मिली सफलता को व्यापक और स्थायी राजनीतिक समर्थन में बदलना पार्टी के लिए चुनौती होगी।

आरजेडी के लिए पटना स्नातक सीट की जीत राजनीतिक और प्रतीकात्मक, दोनों रूप से महत्वपूर्ण है। राज्य की राजधानी में बीजेपी के पांच बार के एमएलसी को हराना दिखाता है कि आरजेडी अपने पारंपरिक मजबूत क्षेत्रों से बाहर भी मुकाबला कर सकती है।

वहीं दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मदन मोहन झा की हार के बाद कांग्रेस की संगठनात्मक ताकत पर सवाल उठ सकते हैं। पार्टी के लिए यह नतीजा अपने संगठन और मतदाताओं के बीच समर्थन को मजबूत करने की चुनौती को भी सामने लाता है।

MLC चुनाव विश्लेषण: EVM से नहीं बैलेट पेपर से हुए चुनाव, फिर किसका पलड़ा रहा भारी

विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक लगातार EVM से चुनाव कराने पर सवाल उठाता रहा है। विपक्षी दल कई बार रैलियां कर EVM हटाने और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद यह मुद्दा और चर्चा में आया। विपक्ष ने कई बार वोट चोरी के आरोप भी लगाए।

लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र की विधान परिषद की 28 सीटों पर बैलेट पेपर से चुनाव हुए। इन चुनावों में भाजपा और NDA ने अच्छा प्रदर्शन किया। खास बात यह रही कि कांग्रेस शासित कर्नाटक में भी NDA ने चारों सीटों पर जीत दर्ज की। इनमें भाजपा को तीन और उसकी सहयोगी जेडीएस को एक सीट मिली।