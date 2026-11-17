Sanjay Singh Tiger News: बिहार के उच्च शिक्षा और कानून मंत्री संजय सिंह टाइगर के पटना स्थित पैतृक आवास पर छठ पूजा के दौरान चोरी हो गई। जानकारी दे दें कि संजय सिंह टाइगर उन भाजपा कैबिनेट मंत्रियों में से एक हैं, जिन्होंने अपनी संपत्ति सबसे कम बताई थी।

यह चोरी 14 और 15 नवंबर की रात शास्त्री नगर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत एसजी कॉलोनी में स्थित परिवार के दो मंजिला आवास में हुई। चोरी के समय मंत्री का परिवार भोजपुर जिले के अपने पैतृक गांव, अमराई नवादा में गया हुआ था।

90 लाख रुपये से अधिक सामान की चोरी

बताया जा रहा कि चोरों ने करीब 600 ग्राम सोने के आभूषण, 2 किलो चांदी और 7 लाख रुपये नकद चुरा लिए हैं। मंत्री के आवास पर चुराई गई सभी सामान की कीमत करीब 90 लाख रुपये आंकी गई है।

पटना लौटने के बाद, मंत्री के परिवार के एक सदस्य ने सोमवार को शास्त्री नगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसमें चोरी हुए सोने, चांदी और नकदी की जानकारी दी गई है।

7 लोगों पर पुलिस का ध्यान

पुलिस के मुताबिक, दो स्कूटर और एक बाइक पर सवार होकर 7 अज्ञात लोग वहां पहुंचे। इसके बाद बदमाशों ने बाउंड्री वॉल फांदी, 8 कमरों के ताले तोड़े और 8 अलमारियों को जबरन खोलकर कीमती सामान लेकर फरार हो गए। माना जा रहा है कि ये लोग घर के अंदर करीब 1.5 घंटे तक रहे।

सचिवालय उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (SDPO-II) साकेत कुमार ने बताया कि 15 नवंबर की सुबह पुलिस को चोरी की सूचना मिली। घटना की पुष्टि के लिए पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद फॉरेंसिक विशेषज्ञों और डॉग स्क्वॉड को बुलाया गया।

साकेत कुमार ने कहा, “तकनीकी और अन्य जानकारियों की जांच की जा रही है। CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और टावर डंप डेटा भी इकट्ठा किया जा रहा है।”

एक करोड़ से कम है टाइगर की संपत्ति

अपने शपथ-पत्रों के मुताबिक, सम्राट चौधरी के 35 सदस्यीय मंत्रिमंडल में ‘संजय सिंह टाइगर’ उन केवल तीन मंत्रियों में से एक हैं, जिन्होंने अपनी संपत्ति 1 करोड़ रुपये से कम घोषित की है।

दिसंबर 2025 में कैबिनेट मंत्रियों की वार्षिक संपत्ति घोषणा के अनुसार, लगभग 32.61 लाख रुपये की घोषित संपत्ति के साथ, संजय सिंह टाइगर कैबिनेट में मौजूद भाजपा मंत्रियों में सबसे कम संपत्ति वाले हैं, और पूरी सूची में दूसरे सबसे कम संपत्ति वाले व्यक्ति हैं।

अक्टूबर 2025 के अपने चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 31.18 लाख रुपये बताई है। इसमें चल संपत्तियां शामिल हैं, जिनमें बैंक जमा, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) खाता और 2012 मॉडल की महिंद्रा बोलेरो शामिल हैं। उन्होंने कोई अचल संपत्ति या देनदारी नहीं बताई है।

संजय के भाई भी रहे हैं दो बार विधायक

संजय सिंह टाइगर, धर्मपाल सिंह के भाई हैं। धर्मपाल सिंह 1990 और 2000 के बीच बिहार के शाहपुर से दो बार विधायक रहे हैं। संजय सिंह अविवाहित हैं और अपने तीन छोटे भाइयों के साथ पटना वाले घर का इस्तेमाल पारिवारिक आवास के रूप में करते हैं। उन्होंने अपने 2025 के चुनावी हलफनामे में इस संपत्ति पर कानूनी मालिकाना हक का जिक्र नहीं किया है।

2025 में दाखिल अपने शपथ-पत्र में, टाइगर ने अचल संपत्ति की किसी भी कैटेगरी- जैसे कृषि भूमि, गैर-कृषि भूमि, व्यावसायिक इमारतें या आवासीय इमारतें में अपनी कोई संपत्ति नहीं होने की घोषणा की। उन्होंने यह भी बताया कि उनके पास कोई आभूषण नहीं हैं और नकद के रूप में केवल 45000 रुपये हैं।

इससे पहले, संजय सिंह टाइगर ने 2010 और 2015 में भोजपुर के संदेश निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा था। 2010 के अपने चुनावी शपथ-पत्र में, उन्होंने पटना और भोजपुर के अमराई नवादा में पारिवारिक और पैतृक भूमि व इमारतों में अपना हिस्सा बताया था, जिसकी कीमत 16.80 लाख रुपये थी। हालाँकि, बाद के घोषणा-पत्रों में ये संपत्तियां उनकी व्यक्तिगत अचल संपत्ति के रूप में शामिल नहीं हैं।

अन्य दो मंत्री जिन्होंने कम बताई हैं अपनी संपत्ति

कुल मिलाकर, बिहार कैबिनेट के 35 मंत्रियों में से 32 (मुख्यमंत्री सहित) ने 1 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति घोषित की है। बाकी दो मंत्रियों की संपत्ति इस सीमा से कम है- LJP (राम विलास) के संजय कुमार, जो गन्ना उद्योग विभाग में मंत्री हैं, उन्होंने अपनी संपत्ति 22.30 लाख रुपये बताई है। जबकि दूसरे डेयरी, मत्स्य पालन और पशु संसाधन विभाग में मंत्री नंद किशोर राम ने अपनी सपंत्ति करीब 32.81 लाख रुपये घोषित की है।

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बिहार सरकार ने कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर सिक्स लेन पुल का नाम पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर रखने की घोषणा की। इसके बाद राज्य की विपक्षी पार्टी राजद ने इस सिक्स लेन पुल का नाम लालू के नाम पर रखने की मांग की। अब इस मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की भी एंट्री हो गई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें