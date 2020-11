हमारे देश के कुछ हिस्सों में पानी की टंकी के अनोखे डिजाइन बनवाना लोगों का शौक रहा है। ऐसे ही बिहार के भागलपुर में एक व्यक्ति ने अपने घर की छत पर जो पानी की टंकी बनवायी, वह स्कॉर्पियो गाड़ी जैसी दिखती है। अब स्कॉर्पियो गाड़ी बनाने वाली कंपनी महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने उक्त पानी की टंकी की तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है।

अपने इस ट्वीट के साथ आनंद महिंद्रा ने लिखा कि “इस तस्वीर में यह प्रेरक पानी की टंकी साफ दिखाई दे रही है। अब से हमारे किसी भी प्रोडक्ट की ब्रांड यात्रा तब तक पूरी नहीं होगी, जब तक कोई ग्राहक उसके डिजाइन की टंकी नहीं बनवाता।” आनंद महिंद्रा के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स करने शुरू कर दिए। एक यूजर ने तो अपने ट्वीट में तस्वीरों का एक कोलाज पोस्ट किया, जिसमें कई डिजाइन की पानी की टंकी दिखाई दे रहीं थी, जिनमें मारुति कार, शेर, ट्रक, हवाई जहाज, खेत जोतता किसान आदि डिजाइन की पानी की टंकी शामिल थीं।

This pic gives a clearer view of his inspiring water tank. From now on, the brand journey of any of our products will not be complete unless at least one customer bases her/his water tank design on it! pic.twitter.com/bajLGMXfhO

