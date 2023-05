बिहार: कलश यात्रा के दौरान बिजली का तार गिरने से 3 लोगों की मौत, कई बुरी तरह झुलसे

बिहार के शेखपुरा में एक बड़ा हादसा हो गया है। बिजली का झटका लगने से तीन लोगों की मौत हो गई है, चार लोग बुरी तरह झुलसे भी हैं।

बिहार में करंट लगने से तीन की मौत (फाइल फोटो)

बिहार के शेखपुरा में बिजली का झटका लगने से तीन लोगों की मौत हो गई और चार बुरी तरह झुलस गए। एक महायज्ञ के लिए कलश यात्रा निकाली गई थी, गांव के कई लोग उस यात्रा में शामिल हुए थे,लेकिन तभी एक बिजली का तार नीचे गिर गया जिसकी चपेट में आने से मौके पर ही तीन लोगों की मौत हो गई। करंट का झटका इतना तेज रहा कि चार अन्य लोग बुरी तरह झुलस गए। तार को लाठी-डंडे से छूने की कोशिश 2 मृतकों की पहचान राजू कुमार और विरेंद्र सिंह के रूप में हुई है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे को लेकर बताया जा रहा है कि यात्रा के दौरान अचानक से एक बिजली का तार नीचे गिर गया था। उस वजह से भगदड़ मच गई थी, तब कुछ पुरुषों ने लाठी-डंडे के सहारे उस तार को हटाने की कोशिश हुई। वो कोशिश ही सबसे बड़ी भूल साबित हुई और कई लोगों का जोरदार करंट का झटका लग गया। Also Read Energy charges hike: बिहार में बिजली की दरों में 24 फीसदी का इजाफा, Fixed Charges भी दोगुना, जानिए क्या होगा नया टैरिफ बिहार में कई बार टूटा बिजली का कहर झटका इतना तेज लगा कि तीन लोगों ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया और चार लोग बुरी तरह झुलस गए। बताया जा रहा है कि घायलों को पास के ही एक अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, लेकिन उनकी हालत गंभीर बनी हुई है, यानी कि मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। बिहार में इससे पहले भी बिजली के तार गिरने से बड़े हादसे हुए हैं। आकाशीय बिजली ने तो राज्य में कई लोगों की जान ली है, हर साल आंकड़ा बढ़ता जाता है।

