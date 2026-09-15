Bihar News: 211 कॉलेजों के ओरिएंटेशन कार्यक्रम में 2451 नए सहायक प्रोफेसर इकट्ठा हुए तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंच से घोषणा की कि इन कक्षाओं में पढ़ाने वाले कुछ शिक्षक जल्द ही ऑक्सफोर्ड के गलियारों में घूमते हुए दिखाई दे सकते हैं।

ओरिएंटेशन प्रोग्राम के दौरान सम्राट चौधरी ने कहा, “हम ऑक्सफोर्ड समेत दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालयों में ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन कोर्स के लिए भेजने के वास्ते प्रोफेसर और फैकल्टी सदस्यों की पहचान करेंगे।” बिहार का उच्च शिक्षा विभाग चुने हुए प्रोफेसरों को प्रमुख अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में भेजने की योजना बना रहा है।

100 शिक्षकों का चयन करेगी सरकार

सरकार अपने लगभग 1000 डिग्री कॉलेजों में से पहले चरण में 100 शिक्षकों का चयन करेगी। इनमें रविवार को खोले गए 211 कॉलेज भी शामिल हैं। बिहार के उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “उच्च शिक्षा को और बेहतर बनाने और शिक्षकों का आत्मविश्वास बढ़ाने की हमारी महत्वाकांक्षी योजना के तहत, शिक्षकों को ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड सहित विदेशी विश्वविद्यालयों में बातचीत के लिए भेजना एक महत्वपूर्ण कदम है। हम जल्द ही एक विस्तृत योजना और एक निश्चित चयन प्रक्रिया तैयार करेंगे।”

एक साथ खोले गए इतने कॉलेज

बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जिसने एक साथ इतने कॉलेज खोले हैं। ये 211 कॉलेज उन ब्लॉक कस्बों में स्थापित किए गए हैं जहां पहले कोई डिग्री कॉलेज नहीं था। इनका उद्देश्य ग्रामीण छात्रों, विशेषकर युवा महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए लंबी दूरी तय करने की परेशानी से मुक्ति दिलाना है। इन नए कॉलेजों के खुलने से बिहार में राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री कॉलेजों की कुल संख्या लगभग 800 से बढ़कर 1000 से ज्यादा हो गई है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा देने की योजना व्यापक सुधारों का हिस्सा है, जो पहले से ही जारी है। उच्च शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया, “राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 में शिक्षा के लिए अपने बजट का 21.7% (68,216 करोड़ रुपये) आवंटित किया है। इसकी वजह से शिक्षा को और बढ़ावा मिल रहा है और उच्च शिक्षा को नई रफ्तार मिल रही है। हम शिक्षकों के लिए 75% उपस्थिति और बायोमेट्रिक ट्रैकिंग सुनिश्चित कर रहे हैं। साथ ही हमारा लक्ष्य शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए स्मार्ट क्लास, एआई, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा देना भी है।”

बिहार के पुराने शैक्षणिक संस्थानों में भी इस कदम का स्वागत किया गया है। पटना विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने कहा, “यह एक स्वागत योग्य कदम है कि लंबे समय से उपेक्षित उच्च शिक्षा, बिहार की स्थानीय कक्षाओं में आधुनिक शिक्षण विधियों, शोध तकनीकों और वैश्विक मानकों को लाकर मात्रा और गुणवत्ता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है।”

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एनडीए की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने गंगा नदी के किनारे बसे बिहार के 12 जिलों में अभियान चलाकर फरक्का संधि के खिलाफ अपनी मुहिम तेज कर दी है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने फिर दोहराया है कि फरक्का संधि में बिहार के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…