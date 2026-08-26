Bihar Flood Alert: नेपाल के ऊपरी पहाड़ी और जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बिहार पर एक बार फिर बाढ़ का गंभीर संकट मंडराने लगा है। नेपाल से आ रहे भारी सैलाब की वजह से गंडक नदी का जलप्रवाह तेजी से बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार और प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आ गए हैं।

विशेषज्ञों का अनुमान है कि नदी में जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण करीब 3 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रभावित होने वाले सभी सीमावर्ती और मैदानी जिलों में सुरक्षा इंतजाम और तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई हैं।

मुख्य सचिव ने की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

बिहार बाढ़ की आशंका से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने अधिकारियों के साथ एक आपातकालीन उच्चस्तरीय बैठक की। इस बैठक में संभावित प्रभावित जिलों के जिलाधिकारी (DM), पुलिस अधीक्षक (SP) और वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े।

मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी प्रशासनिक अधिकारी अपने-अपने इलाकों में तटबंधों और नदियों की 24 घंटे निगरानी करें और राहत व बचाव कार्यों की तैयारियां किसी भी स्थिति से निपटने के लिए दुरुस्त रखें।

इन छह प्रमुख जिलों में प्रशासन को विशेष सतर्कता के आदेश

गंडक नदी में पानी का दबाव लगातार बढ़ता देख राज्य सरकार ने पश्चिमी चंपारण (बेतिया), पूर्वी चंपारण (मोतिहारी), गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके अतिरिक्त, पड़ोसी जिलों जैसे सीतामढ़ी और शिवहर में भी प्रशासन को स्थिति पर पैनी नजर रखने को कहा गया है।

सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में मौजूद पुल-पुलियों, कमजोर तटबंधों और निचले रिहाइशी इलाकों का लगातार दौरा करें और आम जनता को समय रहते सावधान करें।

गंडक बैराज के गेट खोले गए

नदी के बढ़ते जलस्तर को नियंत्रित करने और दबाव कम करने के उद्देश्य से जल संसाधन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने वाल्मीकिनगर स्थित गंडक बैराज के सभी गेटों को खोलने और उससे जुड़ी नहरों में पानी प्रवाहित करने का आदेश जारी कर दिया है।

जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को चौबीसों घंटे फील्ड में तैनात रहने की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि अगर किसी तटबंध में कटाव या दरार जैसी स्थिति बने तो उसे तुरंत मरम्मत कर रोका जा सके।

एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मैदान में तैनात

किसी भी संभावित आपदा से लोगों को बचाने के लिए आपदा प्रबंधन बल पूरी तरह मुस्तैद हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की विशेष टीमों को गोपालगंज और बेतिया के लिए रवाना कर दिया गया है, जबकि मुजफ्फरपुर में एक टीम को स्टैंडबाय पर रखा गया है।

इसके अलावा बिहार राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) की टीमों की तैनाती भी की जा रही है। सशस्त्र सीमा बल (SSB) के डीआईजी ने भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाने के लिए अपनी क्विक रिस्पांस टीम (QRT) को अलर्ट पर रखा है।

राहत शिविरों, सामुदायिक रसोई और नावों का इंतजाम शुरू

संभावित बाढ़ से प्रभावित होने वाले नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने विस्तृत इवेक्यूएशन प्लान (सुरक्षित निकासी योजना) तैयार कर लिया है। सभी जिला प्रशासनों को पर्याप्त मात्रा में सरकारी और निजी नावों का इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं।

आपदा की स्थिति में लोगों को ठहराने के लिए शेल्टर होम (शरण स्थल) बनाए जा रहे हैं और उनके लिए भोजन की व्यवस्था के उद्देश्य से कम्युनिटी किचन (सामुदायिक रसोई) की तैयारी शुरू कर दी गई है।

प्रशासन की अपील: अफवाहों से बचें और अलर्ट रहें

राज्य प्रशासन ने गंडक नदी के किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले निवासियों से बेहद सतर्क रहने की अपील की है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे अनावश्यक रूप से नदी के पानी के पास न जाएं और बाढ़ या जलस्तर से जुड़ी अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें।

किसी भी आपात स्थिति या सहायता की जानकारी देने के लिए सभी जिलों में 24×7 कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिए गए हैं, जहां संपर्क कर मदद ली जा सकती है।

राज्य सरकार ने सभी विभागों

जिला प्रशासन, पुलिस, आपदा प्रबंधन, जल संसाधन विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को अपने-अपने इलाकों की निगरानी करते हुए आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। तटबंधों एवं जल संसाधन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण संरचनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जा रही है।

बता दें कि तिब्बत की ओर से अचानक आई भीषण बाढ़ ने नेपाल के रसुवा जिले के टिमुरे बाजार क्षेत्र में भारी तबाही मचाई है। लेन्दे खोला (भोटेकोशी) में आई बाढ़ से रसुवा सीमा नाके पर बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है।

उत्तरी नेपाल में बुधवार सुबह अचानक आई बाढ़ ने सीमावर्ती बस्तियों में भारी तबाही मचाई और निचले इलाकों के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय समयानुसार सुबह करीब नौ बजे भोटे कोशी नदी में अचानक बाढ़ आ गई। बताया जा रहा है कि पानी तिब्बत की ओर से आया। पढ़िए पूरी खबर…