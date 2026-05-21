दिल्ली, यूपी, बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। भीषण लू के मद्देनजर, पटना में सभी स्कूलों में पांचवी कक्षा तक क्लासेज बंद कर दी गयी हैं वहीं, कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं सुबह 10:30 बजे के बाद नहीं चलेंगी।

पटना के जिला मजिस्ट्रेट डॉ त्यागराजन एस एम ने पटना जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 5 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों को 22 से 26 मई, 2026 तक पूरी तरह स्थगित करने का आदेश दिया है। वहीं, कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं सुबह 10:30 बजे के बाद नहीं लगेंगी। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया गया है और विद्यालयों को शैक्षणिक गतिविधियों का समय उसी अनुसार र्निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है।

In view of the severe heatwave, the Patna District Magistrate, Dr. Tyagarajan S.M., has ordered a complete suspension of academic activities for classes up to Grade 5 in all government and private schools across Patna district from May 22 to May 26, 2026, while classes for Grades… pic.twitter.com/5koPuZLczk — IANS (@ians_india) May 21, 2026

बिहार में लू का कहर

पटना, गया और जमुई समेत कई जिले भीषण गर्मी से तप रहे हैं। गयाजी में सुबह 10 बजे ही पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया जबकि जमुई में भी तापमान 40 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों में हीटवेव का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के औरंगाबाद, भभुआ, भोजपुर, बक्सर एवं रोहतास में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान पटना सहित दक्षिण भाग गर्म बना रहेगा। गयाजी में भी कक्षा 5वीं तक के स्कूलों को बंद रखने का निर्देश है जबकि कक्षा 6 से 8वीं तक की कक्षाएं सुबह केवल 11 बजे तक ही संचालित की जा सकेंगी।

उत्तर प्रदेश में भी गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं

उत्तर प्रदेश में भी भीषण गर्मी से फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं हैं। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी और लू चलने की चेतावनी जारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यों के संबंध में पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने 21 से 25 मई के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन के समय भीषण लू चलने का अनुमान जताया है।

हरियाणा और पंजाब में भी गर्मी से हाल बेहाल

आईएमडी के मुताबिक, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उससे सटे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर ‘लू’ का प्रकोप है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहा और तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। पड़ोसी राज्यों हरियाणा और पंजाब में भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में भी भीषण गर्मी का दौर जारी रहा और अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से चार डिग्री अधिक था।

क्या गर्मी से राहत दिलाती है चिल्ड बीयर?

एम्स दिल्ली के चिकित्सा विभाग में प्रोफेसर ने इस गर्म मौसम में अपना खानपान क्या रखना चाहिए यह बताया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि गर्मी में शराब पीनी चाहिए या नहीं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें