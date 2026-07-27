CJP Protest News: नीट पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बिहार में हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन के मामले में कई छात्रों पर केस दर्ज होने की खबरें आई थीं। अब राज्य की सम्राट चौधरी की सरकार ने ऐलान किया है कि छात्रों पर दर्ज हुए सारे किए वापस लिए जाएंगे।

दरअसल, बिहार सरकार के गृह विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है कि आंदोलन के दौरान गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए सभी छात्रों को तत्काल प्रभाव से रिहा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसे प्रदर्शनकारी छात्रों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।

The Bihar government has announced that it will not take any punitive or retaliatory legal action against individuals involved in protests anywhere in Bihar prior to 6:00 PM on July 26.



It will also initiate the withdrawal of all FIRs, criminal complaints and show-cause notices… pic.twitter.com/CJ8oQcRcdA — ANI (@ANI) July 27, 2026

सरकार के आदेश में क्या-क्या?

बिहार सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी विशेष निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि आंदोलन और प्रदर्शन से जुड़े मामलों में दर्ज किए गए कानूनी शिकंजों को पूरी तरह खत्म किया जा रहा है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले दर्ज की गई सभी प्राथमिकी, परिवाद और जारी किए गए कानूनी नोटिस पूरी तरह से वापस लिए जाएंगे।

बिहार प्रशासन को सख्त हिदायत दी गई है कि इस समय-सीमा से पहले जिन भी छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है या हिरासत में रखा गया है, उन्हें कागजी औपचारिकताएं पूरी कर शीघ्र अति शीघ्र रिहा किया जाए।

नोटिफिकेशन में क्या विशेष?

राज्य सरकार ने यह साफ कर दिया है कि प्रदर्शन में शामिल छात्रों के करियर और भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि केवल आंदोलन या प्रदर्शन में शामिल होने के कारण किसी भी छात्र के खिलाफ आगे कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

बिहार सरकार उच्च शिक्षा को लेकर नया विधेयक विधानसभा में पेश करने जा रही है लेकिन बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने इसका विरोध किया है। बिहार की विधानसभा और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने इस संबंध में पत्र भी लिखा है। पढ़िए पूरी खबर…