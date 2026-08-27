बिहार सरकार ने पटना में प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों की बड़ी मांग मान ली है। सरकार ने घोषणा की है कि TRE-4 (शिक्षक भर्ती) परीक्षा अब प्रारंभिक परीक्षा (PT) और मुख्य परीक्षा के दो चरणों में न होकर एकल चरण में आयोजित की जाएगी। बीते कई दिनों से छात्र शिक्षक भर्ती परीक्षा को एकल चरण में कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। सरकार के फैसले के बाद छात्र प्रतिनिधिमंडल ने विमर्श के बाद सर्वसम्मति से आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया है।

सरकार ने TRE-4 की परीक्षा को एकल चरण में कराने के अलावा छात्रों से जुड़े 9 अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं। विभिन्न परीक्षाओं में सुधार के लिए “परीक्षा सुधार पर एक विशेषज्ञ समिति” का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश करेंगे। यह समिति परीक्षाओं से जुड़ी छात्रों की शिकायतों की भी सुनवाई करेगी। साथ ही, छात्रों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए “विद्यार्थी सहयोग पोर्टल” और “विद्यार्थी सहयोग शिविर” शुरू किए गए हैं, जिसके माध्यम से शिकायतों का समाधान 30 दिनों के भीतर करने का प्रयास किया जा रहा है।

यह ब्रेकिंग न्यूज है। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें…