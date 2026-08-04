बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी को मिली करारी हार के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। यह मुलाकात संसद परिसर में हुई।

इस मुलाकात के दौरान उनके साथ जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद रहे।

बांकीपुर सीट पर बीजेपी की हार को राज्य में सरकार का नेतृत्व कर रही बीजेपी के साथ ही एनडीए के लिए भी बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि इस सीट पर 1995 से बीजेपी का कब्जा था। बांकीपुर सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई थी। नीतीश कुमार लंबे वक्त बिहार के मुख्यमंत्री रहे और कुछ महीने पहले ही ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था।

नीतीश कुमार राज्यसभा के सांसद चुने गए थे और उनकी जगह पर भाजपा ने कुशवाहा समुदाय से आने वाले सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी थी। सम्राट चौधरी इस साल अप्रैल में मुख्यमंत्री बने थे।

सम्राट चौधरी को हटाने की मांग

बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य सरकार के लिए पहली बड़ी परीक्षा थी। बांकीपुर में हार के बाद प्रशांत किशोर ने फिर से सम्राट चौधरी को हटाने की मांग बीजेपी नेतृत्व से की है।

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बिहार की बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर मिली हार के बाद कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।