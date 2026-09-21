Bihar Floods: भागलपुर के तिलहा कोठी में काले प्लास्टिक के टेंट के बाहर, राज किशोर एक चारपाई पर लेटे हुए हैं। यह वही चीज है जिसे उनका परिवार लगभग एक महीने पहले घर में घुसे बाढ़ के पानी से बचा पाया था। यह खाट अभी कई काम आ रही है, सोने के लिए बिस्तर, बैठने के लिए कुर्सी और बचा-खुचा सामान रखने की जगह।

25 साल के किशोर ने कहा, “दस्तावेज, नकद, गहने सब कुछ पानी में डूब गया था।” किशोर हैदराबाद में थे जब उनका फोन बजा। उनके परिवार ने उन्हें बताया कि दीदारपुर बिंद टोला स्थित उनके घर में पानी घुस गया है। जब तक वे भागलपुर पहुंचे, तब तक वहां से लौटने लायक कुछ बचा ही नहीं था।

हमने कुछ ड्रमों में अनाज जमा करके रखा था- किशोर

किशोर ने कहा, “हमने कुछ ड्रमों में अनाज जमा करके रखा था। ये इतने दिनों से पानी में डूबा हुआ है।” किशोर और जिले में उनके जैसे सैकड़ों अन्य लोगों के लिए, जो हाल ही में आई बाढ़ में विस्थापित हुए थे, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर के अंदर स्थित यह कोठी अपने आप में एक बस्ती बन गई है।

बांस के खंभों पर काली प्लास्टिक की चादरें फैली हुई हैं, जो संकरे सीमेंटेड रास्तों के किनारे छोटी-छोटी झोपड़ियां बनाती हैं। कुछ ढांचे रंग-बिरंगे कपड़ों से ढके हुए हैं, जिनका इस्तेमाल सजावट करने वाले करते हैं, अन्य पुराने साड़ियों या परिवार द्वारा उपलब्ध कराए गए कपड़े के टुकड़ों से ढके हुए हैं।

एक तंबू के बाहर, महिलाओं का एक समूह बातें कर रहा है। बच्चे पगडंडियों पर दौड़ रहे हैं, तंबुओं के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बकरियां गलियों में घूम रही हैं। पुरुष अपने आश्रयों के बाहर बैठे हैं, अपने चारों ओर दिन की शुरुआत देख रहे हैं।

एंट्री गेट के पास एक मेडिकल टीम तैनात है। वहां एक आंगनवाड़ी सेंटर भी है जहां लगभग 30 बच्चे दो शिफ्ट में क्लास अटेंड करते हैं। कुछ नजरिये से देखने पर यह कुछ सौ मीटर में सिमटे एक गांव जैसा लगता है। लेकिन, गांव के उलट, यहां रहने वाले परिवारों के पास अभी अपना कहने के लिए कोई घर नहीं है।

हर किसी ने अपना अधिकांश सामान खो दिया

बस्ती के अंदर दो आदमी आपस में बहस कर रहे हैं। उनके आसपास एक छोटी सी भीड़ जमा हो जाती है। सुमन कुमार ने कहा, “यहां इस तरह की बहसें अक्सर होती रहती हैं। यहां हर किसी ने अपना अधिकांश सामान खो दिया है। इसलिए, भावनाएं उग्र होती हैं। छोटी-मोटी असहमति भी जल्दी ही बड़े झगड़े में बदल जाती है।”

सुमन लुधियाना में था जब उसके पिता ने उसे फोन किया। उन्होंने कहा, “लुधियाना और भागलपुर को जोड़ने वाली केवल एक ही ट्रेन है और वह सप्ताह में एक बार चलती है।” उन्होंने कहा, “अगले चार दिनों तक कोई ट्रेन नहीं थी।” सुमन की तरह, शिविर में रहने वाले कई लोग प्रवासी मजदूर हैं जो काम की तलाश में बिहार छोड़कर गए थे। बाढ़ की खबर आते ही वे तुरंत वापस लौट आए। कुछ लोगों को तो अपनी मजदूरी लेने का मौका भी नहीं मिला।

मुझे अभी तक वेतन भी नहीं मिला था- करण कुमार

ऐसा ही एक युवक करण कुमार है, जो हैदराबाद में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है। वह कहता है, “जब मुझे यह खबर मिली, तो मुझे तुरंत घर वापस भागना पड़ा। मुझे अभी तक वेतन भी नहीं मिला था।” किशोर और उनके दोस्त रवि कुमार की भी तेलंगाना की राजधानी में नियोक्ताओं से मजदूरी बकाया है। उनके जैसे लोगों के लिए, एक महीने का काम खोना उनकी खोई हुई बचत, नष्ट हुए सामान और हफ्तों से पानी में डूबे हुए खाद्य भंडार की मुसीबतों को और भी बढ़ा देता है।

राहत शिविर में समय बिताते हुए भी किशोर बार-बार अपने घर को देखने जाता है जो अभी भी पानी में डूबा हुआ है। वह कहता है, “पानी इतना गंदा है कि उसके नीचे कुछ भी दिखाई नहीं देता।” स्पष्ट है कि फिलहाल घर लौटना संभव नहीं है, लेकिन इन यात्राओं के कुछ फायदे भी हैं।

हमारा अधिकांश सामान गायब हो चुका है- किशोर

किशोर कहते हैं, “कई बार चीजें सतह पर तैरने लगती हैं। हम जो कुछ भी मिलता है, उसे वापस ले आते हैं और इस तरह कुछ चीजें इकट्ठा करने में कामयाब रहे हैं। वरना, हमारा अधिकांश सामान गायब हो चुका है।” बुजुर्गों के अपने नुकसान को स्वीकारने की कोशिश के बीच, जिला प्रशासन ने शिविरों में बच्चों के लिए एक अलग दिनचर्या तैयार की है। पिछले कुछ दिनों से, स्थानीय कलाकार उन्हें मंजूषा सिखा रहे हैं, जो भागलपुर क्षेत्र से जुड़ी एक पारंपरिक कला है। इसके अलावा, कहानी सुनाने के सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम और फिल्म प्रदर्शन भी आयोजित किए जा रहे हैं।

भागलपुर ज़िले के कला और संस्कृति अधिकारी अंकित रंजन कहते हैं, “हम आर्ट थेरेपी के जरिये बच्चों के लिए हालात को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं।” उन्होंने आगे बताया कि राज्य कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित यह कार्यक्रम प्रतिदिन होता है। वे कहते हैं, “हालांकि ये बच्चों के लिए हैं, लेकिन कई महिलाएं भी इनमें भाग लेना शुरू कर रही हैं।”

दोपहर के आसपास, शिविर में एक घोषणा होती है, खाना तैयार है। विश्वविद्यालय की इमारतों में से एक, रवीन्द्र भवन में, विस्थापित परिवारों के लिए भोजन तैयार किया जा रहा है। यह इमारत अपने आप में एक ऐतिहासिक स्मृति रखती है। माना जाता है कि रवीन्द्रनाथ टैगोर यहीं रुके थे। गीतांजलि के कुछ हिस्से, जिस काम ने बाद में उन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिलाया, उनके भागलपुर में बिताए समय से जुड़े हैं।

हम दिन में दो बार खाना परोसते हैं- हनीश कुमार

हालांकि, आज, इमारत एक अलग उद्देश्य को पूरा करती है। रवीन्द्र भवन से संचालित होने वाला कंट्रोल सेंटर लगभग 250 परिवारों के खाने सहित राहत कार्यों की निगरानी करता है। खाना तैयार करने की देखरेख करने वाले शिक्षक हनीश कुमार कहते हैं, “हम दिन में दो बार खाना परोसते हैं।”

टीएनबी कॉलेजिएट ग्राउंड रिलीफ कैंप में विस्थापन का पैमाना एक अलग ही रूप में प्रकट होता है। यहां, विशाल विद्यालय परिसर को लोगों और जानवरों के बीच विभाजित कर दिया गया है।

एक तरफ आयताकार आकार का एक बड़ा कॉमन टेंट लगा है। दूसरी तरफ, वैसी ही काली प्लास्टिक शीट से बने छोटे शेल्टर की कतारें हैं, जैसी ‘तिल्हा कोठी’ में देखी गई थीं। खुले मैदान के कुछ हिस्सों में भैंसें और गायें बंधी हैं, जहां भी जगह मिल रही है, उन्हें वहीं बांध दिया गया है। कई परिवारों के लिए, जानवर ही उनकी सबसे कीमती संपत्ति बचे हैं। कैंप में रह रहे राम मोहन कहते हैं, “लोग किसी तरह बाढ़ से निकल सकते हैं, लेकिन मवेशी नहीं। कई लोगों ने अपने जानवर खो दिए हैं।”

जानवरों की चिंता बनी हुई है- मोहन

मोहन ने कहा, “जो जानवर बच गए हैं, उनके लिए एक और चिंता बनी हुई है।” मोहन कहते हैं, “उन्हें अभी भी खाना और पानी चाहिए। फिलहाल, उन्हें यहां यह सब मिल रहा है। लेकिन हमें नहीं पता कि भविष्य में इसका इंतजाम कैसे होगा।” राहत कैंप में तैनात टीचर मृत्युंजय कुमार बताते हैं कि कैंप के मैदान में लगभग 400 मवेशी रखे गए हैं। वे कहते हैं कि चारे और जानवरों के इलाज के लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं।

यह कैंप दिलदारपुर, शंकरपुर और बैररिया के डूबे हुए इलाकों के लगभग 650 लोगों को खाना खिलाता है। हालांकि, खाना खाने वाले सभी लोग राहत कैंप में नहीं रहते हैं। मृत्युंजय कहते हैं, “कुछ परिवारों के पक्के घर अभी भी खड़े हैं, भले ही वे पानी से घिरे हों। वे कैंप में खाना खाते हैं और अपने घर लौट जाते हैं। उन्हें डर रहता है कि कोई उनके घरों में घुसकर वह थोड़ा-बहुत सामान चुरा सकता है जिसे उन्होंने बचाकर छत पर रखा है।”

जमा किया अनाज पानी में डूब गया- राजेश कुमार

कैंप में रह रहे राजेश कुमार बताते हैं कि घर में जमा किया गया अनाज अब पानी में डूब चुका है। यह नुकसान ऐसे समय में हुआ है जो और बुरा नहीं हो सकता था। परिवारों का कहना है कि उन्होंने पिछली फसल के दौरान मक्का उगाया था और अप्रैल के आसपास उसकी कटाई की थी। कुछ अनाज घर में इस्तेमाल हुआ, और कुछ पैसे की जरूरत पड़ने पर बेच दिया गया।

जमा किया गया अनाज लगभग एक घरेलू बैंक खाते की तरह काम करता था, जिसे जरूरत पड़ने पर नकदी में बदला जा सकता था। अब वह भंडार कई हफ्तों से घाटे में पड़ा है।

लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे- उषा देवी

शिविर में रह रही उषा देवी कहती हैं कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद भी इससे उबरने में काफी समय लगेगा। घरों की सफाई करने, कीचड़ और गाद हटाने, जो कुछ बचाया जा सकता है उसे निकालने और घरों को फिर से रहने लायक बनाने में समय लगेगा। वे कहती हैं, “इसमें छठ पर्व (नवंबर) तक का समय लग सकता है। इस बीच लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे? और राहत शिविर बंद होने के बाद क्या होगा, यह भी हमें नहीं पता।”

विश्वविद्यालय परिसर में शाम होते-होते नजारा बदल जाता है। सूरज क्षितिज के पीछे छिप जाता है। तारों और रस्सियों पर लटकी ट्यूबलाइटें आश्रयों के बीच के संकरे रास्तों को रोशन करने लगती हैं। लोग अपने तंबुओं के अंधेरे से बाहर निकलते हैं। कुछ आश्रयों के बाहर खाना पकाने की आग जल रही होती है। एक स्वयंसेवक कहता है, “चूंकि हम सभी भोजन में चावल परोस रहे हैं, इसलिए जिन्हें रोटी पसंद है वे उसे खुद बना लेते हैं।”

इसी बीच बातचीत जारी है। किशोर अभी भी अपने तंबू के पास है। 52 साल के सूर्य नारायण मंडल भी वहीं हैं, जो उस आश्रय स्थल पर बिछी काली प्लास्टिक की चादर को ठीक कर रहे हैं, जहां उनके परिवार के 10 सदस्य पिछले एक महीने से रह रहे हैं।

हमारी कमाई गंगा बहाकर ले जाती है- मंडल

परिवार की लगभग सारी संपत्ति बह गई है। मंडल कहते हैं, “हम हर साल जो कुछ भी कमाते हैं, गंगा उसे बहा ले जाती है।” नदी के किनारे रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए बाढ़ की आशंका में तैयारी करना कोई नई बात नहीं है। हर साल वे तैयारी करते हैं। खराब होने वाली चीजों को ऊंची जगह पर रख देते हैं, इस उम्मीद में कि पानी उन तक पहुंचने से पहले ही रुक जाएगा। लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ।

मंडल ने कहा, “पानी घरों की पहली मंजिलों से भी ऊपर चढ़ गया था।” उन्हें उन दो कर्जों की भी चिंता है, जो उन्होंने इस साल की शुरुआत में स्वयं-सहायता समूहों से लिए थे। इनकी कुल रकम लगभग 70,000-80,000 रुपये है। यह पैसा फसल और घर की दूसरी जरूरतों पर खर्च हो गया था और अब उनमें से ज्यादातर चीजें बर्बाद हो चुकी हैं।

हम गरीब लोग हैं- मंडल

मंडल बस्ती के चारों ओर नजर दौड़ाते हैं। उन्होंने कहा, “हम गरीब लोग हैं। हमारे पास कोई संसाधन या आय का दूसरा जरिया नहीं है। हम रोज कमाते-खाते हैं।” वे बताते हैं कि कुछ लोग हर साल आने वाली इस मुसीबत से बचने के लिए दूसरी जगहों पर चले गए हैं। उन्होंने कहा, “बाकी हम लोग हर साल इसका सामना करते हैं।”

मंडल को कोई और राहत कैंप नहीं चाहिए, बल्कि वे ऐसी जगह चाहते हैं जहां नदी का पानी आसानी से घरों तक न पहुंच सके। वे कहते हैं, “सरकार को हमें किसी ऊंची जगह पर बसाना चाहिए।”

यह भी पढ़ें: बिहार में हर साल बाढ़ की विभीषिका: कुदरत का कहर या प्रशासनिक नाकामी? | संपादकीय



बिहार हर वर्ष बाढ़ की विभीषिका का सामना करता है। इसका मतलब यह होता है कि इसकी प्रकृति को समझ कर इससे बचाव के इंतजाम किए जा सकते हैं। मगर इतने वर्षों से अमूमन हर वर्ष बाढ़ की तबाही के बावजूद राज्य को इस प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए कभी ठोस उपाय नहीं किए गए। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…