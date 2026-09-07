Bihar News: बिहार में गंगा और उसकी सहायक नदियों के उफान से बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग (SDMA) के अनुसार, 12 जिलों के 22 लाख से अधिक लोग इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हैं। स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने राहत और बचाव कार्यों का विस्तार किया है। महज एक दिन में कम्युनिटी किचन की संख्या 80 से बढ़ाकर 190 कर दी गई है।

आपदा प्रबंधन विभाग के एक अधिकारी ने बताया, “बाढ़ से प्रभावित आबादी पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय और अरवल जिलों के 70 ब्लॉकों और 368 ग्राम पंचायतों में फैली हुई है।”

बाढ़ में बह गए विदेशी

इस भीषण बाढ़ के कारण मवेशी बह गए हैं, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है और बड़े पैमाने पर संपत्ति की क्षति हुई है।

पटना और सारण में जारी राहत बचाव कार्य

पटना: पटना में 25 कम्युनिटी किचन चालू हैं, जिनसे 70,000 से अधिक लोगों को खाना दिया गया है। 20 मेडिकल कैंप, 28 एम्बुलेंस और 166 नावें सुरक्षित आवाजाही के लिए तैनात की गई हैं। संवेदनशील इलाकों में एसडीआरएफ और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की टीमें तैनात हैं।

सारण: यहां 155 नावें, 6 एसडीआरएफ राफ्ट और एक एनडीआरएफ यूनिट तैनात है। 21 मेडिकल कैंपों में 1,371 मरीजों का इलाज किया गया है और 6 बोट एम्बुलेंस काम कर रही हैं। 15 कम्युनिटी किचन के जरिए 12,000 से अधिक लोगों को भोजन कराया गया है। इसके अलावा, दिघवारा के त्रिलोकचक और दरियापुर के सिमरिया तटबंधों में आई दरारों को भरने का काम युद्ध स्तर पर जारी है।

कई तटबंधों पर हाई अलर्ट, खतरे के निशान से ऊपर नदियां

जल संसाधन विभाग ने बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार में गंगा के तटबंधों पर सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। विभाग के अधिकारी ने कहा, “गांधी घाट पर गंगा के जलस्तर में वृद्धि से निचले इलाकों पर दबाव बढ़ सकता है। इंजीनियरों को बाढ़-नियंत्रण तंत्र को तैयार रखने और संवेदनशील स्थानों की लगातार निगरानी करने का निर्देश दिया गया है।”

उच्चतम स्तर से ऊपर

हाथीदह में गंगा नदी अपने उच्चतम बाढ़ स्तर (43.52 मीटर) को पार कर 43.62 मीटर पर बह रही है। इसके अलावा कोसी, बूढ़ी गंडक, पुनपुन और बागमती नदियां भी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान जताया है।

तेजस्वी यादव ने प्रशासन पर उठाए सवाल

बाढ़ की स्थिति को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, “बाढ़ में मवेशी बह गए हैं और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है, जबकि हजारों करोड़ रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है।”

उन्होंने केंद्र सरकार से बिहार की स्थिति को “राष्ट्रीय आपदा” घोषित करने, 5,000 करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय सहायता देने और राहत कार्यों के लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों को तैनात करने की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी राज्य का दौरा कर स्थिति का जायजा लेने का अनुरोध किया है।

हल्के पीले रंग की इमारत के गलियारों में दर्जनों स्थानीय लोग बैठे हैं। इनमें से कुछ लोग हर महीने लगने वाला टीका (vaccine) लगवाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। वहीं कोई घुटने की चोट दिखाने आया है तो कोई दांत में दर्द के इलाज के लिए डेंटिस्ट (दांत के डॉक्टर) की मदद का इंतजार कर रहा है। पढ़िए पूरी खबर…