Bihar Election 2020 Date: कोरोनावायरस संकट के बीच शुक्रवार को चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया। आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सुनील अरोड़ा ने कहा कि कोरोना के मौजूदा हालात में दुनियाभर में होने वाले सबसे बड़े चुनावों में से एक होंगे। सुरक्षा बंदोबस्त और त्योहारों के मद्देनजर बिहार चुनाव के चरण कम किए गए हैं।

आयोग के अनुसार, कोविड-19 के साए में होने जा रहे बिहार चुनाव के दौरान जहां भी जरूरत होगी और आग्रह किया जाएगा, वहां डाक मतदान की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल सांप्रदायिक तनाव और उपद्रव फैलने के लिए करने पर परिणाम भुगतने होंगे; नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।

EC ने कहा- बिहार चुनाव तीन चरणों में होंगे, पहले चरण में 71 विधानसभा क्षेत्रों में मत पड़ेंगे, दूसरे चरण में 94 सीटों के लिए और तीसरे चरण में 78 सीटों पर मतदान होगा।

पहला चरण – 71 विस क्षेत्र – 16 जिले।

