राजद्रोह के आरोपी और सीएए विरोधी कार्यकर्ता शरजील इमाम को बुधवार को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया गया। दिल्ली लाने से पहले पटना एयरपोर्ट पर उसके साथ मौजूद पुलिसकर्मियों ने पत्रकारों से धक्कामुक्की की। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। पत्रकार और पुलिसकर्मी एक दूसरे के साथ जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान चार मीडियाकर्मी घायल भी हुए। इस दौरान एक न्यूज एजेंसी का कैमरामैन भी घायल हुआ। इस दौरान पत्रकारों से पुलिस ने कहा कि वे खबरदार रहे और पीछे हटे।

बता दें कि मंगलवार को जहानाबाद से गिरफ्तार हुए शरजील पर कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को ट्रांजिट रिमांड की जिम्मेदारी सौंपी है। शरजील इमाम को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। शरजील कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में राजद्रोह का मामला दर्ज किए जाने के बाद से फरार था। शरजील के सीएए के विरोध में प्रदर्शनों के दौरान दिए गए कथित भाषण के कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उस पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया।

भाषण में उसे यह कहते हुए सुना गया कि असम और पूर्वोत्तर को भारत से ‘काटना’ है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के एएमयू परिसर में भाषण देने के लिए उस पर इन्हीं आरोपों में मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ 25 जनवरी को मामला दर्ज किया था। इसके अलावा असम पुलिस ने भी शरजील के भाषणों को लेकर उसके खिलाफ आतंकवाद रोधी कानून यूएपीए के तहत एक मामला दर्ज किया है।

बता दें कि शरजील बिहार के जहानाबाद जिले का निवासी है और फिलहाल दिल्ली की जेएनयू यूनिवर्सिटी से आधुनिक इतिहास में पीएचडी कर रहा है। शरजील इमाम के फेसबुक पेज पर दी गई जानकारी के अनुसार, शरजील ने आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की है। इसके साथ ही शरजील आईआईटी बॉम्बे में असिस्टेंट टीचर भी रह चुका है।

#WATCH Media personnel manhandled by police at Patna Airport, while JNU student Sharjeel Imam was being taken to Delhi on transit remand. Four media personnel, including ANI camera persons were injured in the incident. pic.twitter.com/4KsAfJvQYk

— ANI (@ANI) January 29, 2020