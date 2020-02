केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को बाबा साहब डॉ भीम राव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्‍यार्पण किया था। अब शनिवार को उस मूर्ति को बहुजन क्रांति मोर्चा और वाम दलों और राजद के कार्यकर्ताओं ने धोया।

उनका कहना है कि गिरिराज सिंह संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उनके छूने से मूर्ति अशुद्ध हो गई इसलिए इन लोगों ने मूर्ति को गंगा चल से नहलाया और शुद्ध किया।

वहीं,अंबेडकर की मूर्ति को गंगा जल से धोने को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विरोध किया है। बेगूसराय के भाजपा जिला अध्यक्ष राजकिशोर सिंह ने कहा कि ये लोग मुस्लिमों-दलितों को बहला रहे हैं जैसे 1947 में हुआ था। देश की जनता यह स्वीकार नहीं करेगी। भीम राव अंबेडकर सभी वर्गों के आदर्श हैं।

Bihar: CPI (Communist Party of India) & RJD (Rashtriya Janata Dal) workers washed the statue of BR Ambedkar (in pic 3), after Union Minister Giriraj Singh garlanded the statue in Begusarai. (14.02.2020) pic.twitter.com/opwCPqpaAN

— ANI (@ANI) February 15, 2020