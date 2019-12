केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान के खिलाफ बिहार की एक अदालत में मुकदमा दायर किया गया है। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट की सीजेएम कोर्ट में दायर मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि केंद्रीय मंत्री प्याज की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण करने में विफल रहे हैं। चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट 12 दिसंबर को मामले की सुनवाई करेंगे। ये मामला मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा इलाके के निवासी एम राजू नैय्यर ने दायर किया है। याचिका में वादी ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय मंत्री से मंत्रालय नहीं संभल रहा है।

केंद्रीय मंत्री के खिलाफ लगाए आरोपों पर यूजर्स चुटकी ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये क्या मजाक है, ये तो मौसम बैज्ञानिक है नहीं। एक यूजर ने लिखा कम से कम कोई अच्छा केस करते ये क्या बकवास है। कोर्ट का टाइम खराब करने वाली बात है। एक ने लिखा “दुनिया के सबसे बेईमान नेता को इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दे दी।

Bihar: Complaint registered against Union Consumer Affairs, Food & Public Distribution Minister Ram Vilas Paswan at Court of Muzaffarpur Chief Judicial Magistrate (CJM) over ‘rising prices of onions’. (File pic) pic.twitter.com/QevBCE8kAA

— ANI (@ANI) December 7, 2019