जमुई जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ हुई भयावह घटना को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहली प्रतिक्रिया आई है। मंगलावर को पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में पीएम सूर्य घर योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने इस घटना को लेकर बयान दिया। हालांकि इस दौरान सीएम ने कुछ ऐसा कह दिया जो चौंकाने वाला था।
जमुई की घटना के मुख्य आरोपी नंदन यादव के हाफ एनकाउंटर के बाद सीएम ने पहली बार इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरी पुलिस को कोई चैलेंज करेगा तो 24 घंटे के अंदर पकड़ा जाएगा। नंदन यादव की रील को लेकर सीएम ने कहा कि रील बनाकर मेरी पुलिस को चैलेंज किया जाएगा और बच जाए ऐसा नहीं होगा।
‘मेरी पुलिस को चैलेंज करोगे तो जवाब मिलेगा’
इस दौरान सीएम ने यहां तक कह दिया कि उसने (मुख्य आरोपी नंदन यादव) अगर रील नहीं बनाया होता तो क्या पकड़ जाता? इसलिए रील बनाने के चक्कर में इतने लोग मारे जाएंगे। सीएम ने अपने बयान में कहा है, “आजकल रील हीरो ज्यादा हो गए हैं… 2 दिन से मैं देख रहा था कि बस रीले बन रहा था। मैं बार-बार अपराधियों को कहता हूं कि मेरी पुलिस को चैलेंज क्यों करते हो, चैलेंज करोगे तो 24 घंटा के अंदर जवाब मिलेगा ही दूसरा कोई विकल्प नहीं है।”
‘अपना जीवन जिओ, कोई मना नहीं कर रहा’
सीएम ने आगे कहा, “अपना जीवन जिओ कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन कोई आपराधिक घटना करने से कोई समाज का हीरो नहीं बनेगा। आजकल रील बनाने के चक्कर में लोग मारे जा रहे हैं। आज की जो घटना है, वह अगर रील नहीं बनाता तो क्या पकड़ा जाता?”
जाति एंगल पर क्या बोले सीएम?
मुख्यमंत्री ने इस दौरान जमुई की घटना को जाति का एंगल देने वाले लोगों को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि मैं कभी किसी जाति-धर्म के पीछे नहीं पड़ता, लेकिन मेरा यह मानना है कि अपराधी-अपराधी होता है, अपराधी का कोई जात नहीं होता। उन्होंने कहा कि पुलिस को जब भी कोई अपराधी चुनौती देगा, पुलिस उसका जवाब देगी और पीछे नहीं हटेगी। सीएम का यह बयान उन नेताओं के लिए जवाब था, जिन्होंने जमुई की घटना को जाति के एंगल से जोड़ने की कोशिश की थी। जीतन राम मांझी और तेजस्वी यादव ने इस तरह के बयान दिए थे। हालांकि सीएम ने किसी नेता का नाम नहीं लिया।
जमुई घटना को जाति का एंगल देने वाले नेताओं के बयान
जमुई कांड पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री एवं हम सुप्रीमो जीतनराम मांझी ने कहा था, “तेजस्वी बिहार और यूपी के सभी यादवों को अपना भाई बताते हैं। उन्हीं में से कुछ भाइयों ने जमुई में लड़की से छेड़खानी की और सरकार को बदनाम करने की कोशिश की।” वहीं तेजस्वी यादव ने कहा था कि सरकार इस कांड में भी आरोपियों की जाति खोजेगी और पुलिस पर मुस्लिम और यादव एंगल ढूंढ़ने पर दबाव बनाया जाएगा।
यह भी पढ़ें: कौन है जमुई का वो ‘दरिंदा’ जिसने मुंह पर गमछा बांधकर किया था सबसे घिनौना काम, पुलिस ने किया हाफ एनकाउंटर
बिहार के जमुई में एक नाबालिग लड़की के साथ बदसलूकी और मारपीट की घटना को लेकर पूरे देश में नाराजगी है। 10वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा के साथ हुई इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ जिसे देखकर लोगों में भारी आक्रोश दिख रहा है। लोगों में सबसे अधिक गुस्सा घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी नंदन यादव को लेकर है जिसने छात्रा के साथ सबसे घिनौनी हरकत की थी। नंदन यादव अब पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस ने उसके पैर में गोली भी मारी है। यहां पढ़ें पूरी खबर…