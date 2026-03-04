बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव के लिए संभवतः बृहस्पतिवार को पटना में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। इससे यह संकेत मिलता है कि बिहार में नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है।

सूत्रों ने बताया है कि जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे।

एनडीए के एक सूत्र ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे।” जब यह पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देंगे, तो सूत्र ने कहा कि यह समय आने पर पता चलेगा।

नीतीश कुमार ही अंतिम फैसला लेंगे- विजय चौधरी

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, “बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही अंतिम फैसला लेंगे… बातचीत चल रही है, अंतिम निर्णय उन्हीं को लेना है।” मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के बारे में उन्होंने कहा, “…पार्टी के सभी नेता चाहते हैं कि वे राजनीति में सक्रिय हों और पार्टी की गतिविधियों में भाग लें।”

#WATCH | Patna | On reports of Nitish Kumar moving to Rajya Sabha, Bihar Minister Vijay Kumar Chaudhary says, "…Bihar CM Nitish Kumar will take the final decision…The talks are underway, the final decision has to be taken by him…"



On Chief Minister Nitish Kumar's son,… pic.twitter.com/whImc97Rx0 — ANI (@ANI) March 4, 2026

सीएम आवास के बाहर इकट्ठा हुए कार्यकर्ता

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबर टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैल गई और जेडीयू के कार्यकर्ता उनके आवास के बाहर जमा हो गए।

जेडीयू के एक कार्यकर्ता ने कहा, ‘हम लोग तो पटना के ही हैं और यह खबर जो दोपहर बाद से चलने लगी है कि आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है, यही सुनकर आए हैं। पूरा बिहार आज चिंतित है कि बिहार का भविष्य गर्त में चला जाएगा उनको हटाने से। पूरा आज बिहार वासियों का होली खराब हो गया है, यह खबर देखने के बाद से। हम लोग यहां पर आए हैं मुख्यमंत्री आवास के पास उनसे यही रिक्वेस्ट करने की जो भी शक्तियां उनके पीछे लगी हुई हैं, वे सुधर जाएं नहीं तो बिहार में यह बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेने वाला है और बिहार में कुछ भी घटना घट सकती है।

सड़क पर उतर जाएंगे लोग- जेडीयू कार्यकर्ता

जेडीयू कार्यकर्ता ने कहा, ‘अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता है तो पूरे बिहार में लोग सड़क पर उतर जाएंगे, सबसे ज्यादा तो महिलाएं उतर जाएंगी, बिहार में अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। यह बहुत ही दुखद खबर है।’