महिलाओं के खिलाफ बढ़ते यौन अपराधों के लिए अश्लील साइटों को जिम्मेदार ठहराते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को केंद्र से अपील की कि ऐसे सभी इंटरनेट प्लेटफॉर्म को बंद किया जाए जहां बलात्कार के वीडियो क्लीप डाले गए हैं और जिन्हें खुद षड्यंत्रकारियों ने बनाया है।

हैदराबाद के कुख्यात बलात्कार और हत्या मामले का जिक्र करते हुए कुमार ने कहा कि वह केंद्र को पत्र लिखकर देश भर में ऐसे सभी साइटों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करेंगे। हैदराबाद की घटना के बाद बिहार से भी ऐसी ही घटनाएं सामने आई हैं।

कुमार ने कहा, ‘‘दुर्भाग्यपूर्ण चलन देखने को मिल रहा है… हैदराबाद, बिहार, उत्तर प्रदेश सभी स्थानों पर ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। मैंने हमेशा सोशल मीडिया और तकनीक के खराब प्रभाव पर आपत्ति जताई है, जबकि इसके लाभ से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।’’

मुख्यमंत्री ‘‘जल जीवन हरियाली यात्रा’’ के पहले चरण के अंतिम दिन उत्तर बिहार के इस जिले में आए थे। इस यात्रा में पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के संदेश के साथ वह पूरे राज्य की यात्रा करने वाले हैं।

#WATCH Bihar CM Nitish Kumar: There are porn sites where crime committed against women are uploaded. We will write to Central Government that porn sites are affecting youth negatively, so, these sites should be banned throughout the country. pic.twitter.com/mGEaJSMIVe

— ANI (@ANI) December 6, 2019