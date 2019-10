नीतीश के ‘हवाई दौरे’ की तस्वीर पर भड़के लोग, एक यूजर ने कहा- सिंघासन बाबू, जमीन पर भी उतर लिया करो

Floods in Bihar, CM Nitish Kumar: बिहार में बीते कई दिनों से जारी भारी बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य के 3 जिलों में पिछले 48 घंटों से हो रही बारिश से कम से करीब 28 लोगों की मौत हो गई है। राजधानी पटना में कई इलाकों में चार से छह फीट गहरे जलभराव से लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जलभराव की गंभीर स्थिति के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को हालात का जायजा लेने के लिए शहर का हवाई दौरा किया, वहीं पानी में फंसे लोगों के लिये वायुसेना के हेलिकॉप्टर की मदद से खाने के पैकेट और दूसरी राहत सामग्री गिराई गयी। हेलिकॉप्टर से जायजा लेते हुए नीतीश कुमार की एक तस्वीर न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने ट्विटर पर शेयर की जिसके बाद यूजर्स सीएम को ट्रोल करने लगे।

एएनआई द्वारा पोस्ट की गई तस्वीर में नीतीश हेलिकॉप्टर से हालात का जायजा ले रहे हैं। इस तस्वीर को लेकर एक यूजर ने लिखा “कभी जमीन पर भी उतर लिया करो सिंघासन बाबू।” पल्लवी घोष ने लिखा “मुझे समझ नहीं आता हवाई दौरा करने का क्या मतलब है। जब तक आप जमीन पर नहीं उतरेंगे हालात की सही स्थिति पता नहीं चलेगी।” एक यूजर ने लिखा “ज्यादा दिन सत्ता में रहने से दिमाग काम करना बंद कर देता है।” एक यूजर ने लिखा “पानी जमीन पे है, आसमान पर नहीं।”

Dont understand the point of this aeriel survey ? Isnt it obvious from ground how bad the situation is !

— pallavi ghosh (@_pallavighosh) October 1, 2019