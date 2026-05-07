Bihar Cabinet Expansion: गुरुवार को बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। सम्राट कैबिनेट में कुल 32 नए मंत्रियों को जगह मिली है। सम्राट चौधरी के सीएम पद की शपथ के साथ ही दो डिप्टी सीएम ने शपथ ली थी। इस तरह सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत कुल 35 सदस्य हो गए हैं।

सम्राट चौधरी के कैबिनेट विस्तार में जाति और वर्ग का संतुलन साधने की कोशिश साफ दिखाई दे रही है। मंत्रिमंडल में जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईबीसी और एससी वर्ग के साथ-साथ मुस्लिम समुदाय को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। आइए जानें मंत्रिमंडल में किस जाति और वर्ग से कितने मंत्री बनाए गए हैं।

सामान्य वर्ग के मंत्री

पिछले बिहार विधान सभा चुनाव में राजपूत समुदाय से सर्वाधिक 30 से अधिक विधायक चुने गये थे। सम्राट कैबिनेट में इसका असर दिखा और जातीय आधार पर देखें तो सर्वाधिक 4 राजपूत नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिली है।

राजपूत समाज से 4 मंत्री — संजय टाइगर, श्रेयसी सिंह, लेसी सिंह और संजय कुमार सिंह।

भूमिहार समाज से 3 मंत्री — डिप्टी सीएम विजय चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और इंजीनियर कुमार शैलेन्द्र

ब्राह्मण समाज से 2 मंत्री — मिथलेश तिवारी और नीतीश मिश्रा

ओबीसी वर्ग को कितना प्रतिनिधित्व?

सीएम सम्राट चौधरी स्वयं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से आते हैं। सीएम सम्राट समेत ओबीसी वर्ग से कुल 11 नेताओं को कैबिनेट में जगह मिली है।

यादव समाज से रामकृपाल यादव मंत्री बने हैं। पहले से डिप्टी सीएम बिजेंद्र यादव को मिलाकर कुल 2 यादव चेहरे सरकार में हैं।

कुर्मी समाज से श्रवण कुमार और निशांत कुमार को मंत्री बनाया गया है।

कुशवाहा समाज से भगवान सिंह कुशवाहा और दीपक प्रकाश को जगह मिली है। खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इसी समाज से आते हैं।

चंद्रवंशी समाज से प्रमोद चंद्रवंशी मंत्री बने हैं।

कलवार समाज से दिलीप जायसवाल मंत्री बने हैं।

सूड़ी समाज से अरुण शंकर प्रसाद और श्वेता गुप्ता भी मंत्री बने हैं।

अति पिछड़ा वर्ग को भी साधने की कोशिश

मल्लाह/निषाद समाज से रमा निषाद और मदन सहनी को मंत्री बनाया गया है।

धानुक समाज से दामोदर रावत और शीला मंडल को जगह मिली है।

गंगोता समाज से बुलो मंडल मंत्री बने हैं।

तेली समाज से रामचंद्र प्रसाद मंत्री बनाए गए हैं।

कानू समाज से केदार गुप्ता मंत्री बनाए गए हैं।

दलित वर्ग को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व

दलित वर्ग से कुल 7 मंत्री शामिल किए गए हैं।

पासवान समाज से लखेंद्र पासवान और संजय पासवान

रविदास समाज से नंद किशोर राम और सुनील कुमार

मुसहर समाज से रत्नेश सदा और संतोष कुमार सुमन

पासी समाज से अशोक चौधरी मंत्री बनाए गए हैं।

मुस्लिम समुदाय से कौन?

मुस्लिम समुदाय से सिर्फ जमा खान को मंत्री पद दिया गया है। हालांकि, वो भी सामान्य श्रेणी से आते हैं।

वर्ग/कैटेगरी जाति मंत्रियों की संख्या मंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) कुशवाहा – मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सामान्य (GC) राजपूत 4 संजय टाइगर, श्रेयसी सिंह, लेसी सिंह, संजय सिंह सामान्य (GC) भूमिहार 3 विजय कुमार चौधरी (उपमुख्यमंत्री), विजय कुमार सिन्हा, इंजीनियर कुमार शैलेन्द्र सामान्य (GC) ब्राह्मण 2 मिथलेश तिवारी, नीतीश मिश्रा सामान्य मुस्लिम राजपूत 1 जमा खान ओबीसी (OBC) यादव 2 रामकृपाल यादव, बिजेंद्र यादव (उपमुख्यमंत्री) अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) कुर्मी 2 श्रवण कुमार, निशांत कुमार अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) कुशवाहा 2 भगवान सिंह कुशवाहा, दीपक प्रकाश अति पिछड़ा वर्ग (EBC) चंद्रवंशी 1 प्रमोद चंद्रवंशी अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) कलवार 1 दिलीप जायसवाल अति पिछड़ा वर्ग (EBC/BC-I) कानू 1 केदार गुप्ता अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सूड़ी 2 अरुण शंकर प्रसाद, श्वेता गुप्ता अति पिछड़ा वर्ग (EBC) तेली 1 रामचंद्र प्रसाद अति पिछड़ा वर्ग (EBC) मल्लाह/निषाद 2 रमा निषाद, मदन सहनी अति पिछड़ा वर्ग (EBC) धानुक 2 दामोदर रावत, शीला मंडल अति पिछड़ा वर्ग (EBC) गंगोता 1 बुलो मंडल अनुसूचित जाति (SC) पासवान 2 लखेंद्र पासवान, संजय पासवान अनुसूचित जाति (SC) रविदास 2 नंद किशोर राम, सुनील कुमार अनुसूचित जाति (SC) मुसहर 2 रत्नेश सदा, संतोष कुमार सुमन अनुसूचित जाति (SC) पासी 1 अशोक चौधरी

गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से सारे विभागों की जिम्मेदारी उनके और दो उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र यादव के पास थी। हालांकि, अब नए मंत्रियों ने पटना के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में पद और गोपनियता की शपथ ली है। उन्हें कौन से विभाग सौंपे जाएंगे, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है।

बिहार की राजधानी पटना में आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने पटना के गांधी मैदान में बिहार सरकार के कैबिनेट विस्तार समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार भी मंच पर मौजूद रहे। उनके बेटे निशांत कुमार को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है।

सम्राट कैबिनेट पर नजर डालें तो इसमें भाजपा के कोटे से राम कृपाल यादव, केदार गुप्ता, नीतीश मिश्रा, मिथलेश तिवारी, रमा निषाद, विजय कुमार सिन्हा, दिलीप जायसवाल, प्रमोद चंद्रवंशी, लखविंदर पासवान, संजय टाइगर, इंजीनियर कुमार शैलेन्द्र, नंद किशोर राम, रामचंद्र प्रसाद, अरुण शंकर प्रसाद मंत्री बनाए गए हैं। जबकि जेडीयू के कोटे से निशांत कुमार, श्रवण कुमार, मदन सहनी, लेसी सिंह, श्वेता गुप्ता, भगवान सिंह कुशवाहा, दामोदर रावत, बुलो मंडल, सुनील कुमार, शीला मंडल, रत्नेश सदा, जमा खान, अशोक चौधरी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है।

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) से संजय पासवान और संजय सिंह, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से संतोष सुमन और RLM से दीपक प्रकाश को भी मंत्री बनाया गया है।

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बिहार सरकार का आज कैबिनेट विस्तार हो गया। कुल 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने भी मंत्री पद की शपथ ली। वहीं, इस शपथ ग्रहण समारोह में श्रेयसी सिंह की काफी चर्चा रही। क्योंकि श्रेयसी सिंह, नीतीश सरकार में भी मंत्री थीं, और अब उनको ‘सम्राट’ सरकार में भी मंत्री बनाया गया है। पूरी खबर पढ़ें…