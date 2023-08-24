BPSC Teacher Recruitment Exam: \u092c\u093f\u0939\u093e\u0930 \u0938\u0947 \u0932\u0902\u092c\u0947 \u0907\u0902\u0924\u091c\u093e\u0928 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0906\u091c \u0938\u0947 \u0936\u093f\u0915\u094d\u0937\u0915 \u092d\u0930\u094d\u0924\u0940 \u092a\u0930\u0940\u0915\u094d\u0937\u093e \u0936\u0941\u0930\u0942 \u0939\u094b \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u092c\u093f\u0939\u093e\u0930 \u0932\u094b\u0915 \u0938\u0947\u0935\u093e \u0906\u092f\u094b\u0917 \u0926\u094d\u0935\u093e\u0930\u093e \u0907\u0938 \u092a\u0930\u0940\u0915\u094d\u0937\u093e \u0915\u093e \u0906\u092f\u094b\u091c\u0928 \u0915\u0930\u093e\u092f\u093e \u091c\u093e \u0930\u0939\u093e \u0939\u0948\u0964 \u092c\u093f\u0939\u093e\u0930 \u0915\u0947 876 \u0915\u0947\u0902\u0926\u094d\u0930\u094b\u0902 \u092a\u0930 \u092f\u0939 \u092a\u0930\u0940\u0915\u094d\u0937\u093e \u0926\u094b \u092a\u093e\u0932\u093f\u092f\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u094b\u0917\u0940\u0964 \u092a\u0939\u0932\u0940 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\u0915\u0947\u0902\u0926\u094d\u0930\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0906\u0938\u092a\u093e\u0938 \u0927\u093e\u0930\u093e-144 \u0932\u0917\u093e\u0908 \u0917\u0908 \u0939\u0948\u0964 \u0936\u093f\u0915\u094d\u0937\u0915 \u092d\u0930\u094d\u0924\u0940 \u092a\u0930\u0940\u0915\u094d\u0937\u093e \u0915\u094b \u0932\u0947\u0915\u0930 \u092a\u0930\u0940\u0915\u094d\u0937\u093e \u0915\u0947\u0902\u0926\u094d\u0930 \u0938\u0947 \u0932\u0947\u0915\u0930 \u0906\u092f\u094b\u0917 \u0924\u0915 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u0902\u091f\u094d\u0930\u094b\u0932 \u0930\u0942\u092e \u092c\u0928\u093e\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0905\u092d\u094d\u092f\u0930\u094d\u0925\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0939\u094b\u0917\u0940 \u092c\u093e\u092f\u094b\u092e\u0948\u091f\u094d\u0930\u093f\u0915 \u091c\u093e\u0902\u091a \u092a\u0930\u0940\u0915\u094d\u0937\u093e \u092e\u0947\u0902 \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932 \u0939\u094b\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0947 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\u092a\u0926\u094b\u0902 \u092a\u0930 \u092c\u0939\u093e\u0932\u0940 \u0939\u094b\u0928\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u0928\u0915\u0932 \u092a\u0930 \u0930\u094b\u0915 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0939\u094b\u0917\u093e \u0932\u093e\u0907\u0935 \u092a\u094d\u0930\u0938\u093e\u0930\u0923 \u092a\u0930\u0940\u0915\u094d\u0937\u093e \u0915\u0947 \u0926\u094c\u0930\u093e\u0928 \u0928\u0915\u0932 \u0930\u094b\u0915\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092a\u0939\u0932\u0940 \u092c\u093e\u0930 \u092a\u0930\u0940\u0915\u094d\u0937\u093e \u0915\u093e \u0932\u093e\u0907\u0935 \u092a\u094d\u0930\u0938\u093e\u0930\u0923 \u0915\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e\u090f\u0917\u093e\u0964 \u0907\u0938\u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0915\u0902\u091f\u094d\u0930\u094b\u0932 \u0930\u0942\u092e \u092d\u0940 \u092c\u0928\u0915\u0930 \u0924\u0948\u092f\u093e\u0930 \u0939\u094b \u0917\u092f\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0935\u0939\u0940\u0902 \u092a\u0930\u0940\u0915\u094d\u0937\u093e \u0915\u094b \u0932\u0947\u0915\u0930 \u0905\u092b\u0935\u093e\u0939 \u092b\u0948\u0932\u093e\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u094b\u0902 \u092a\u0930 \u0906\u092f\u094b\u0917 \u0915\u0940 \u0915\u0921\u093c\u0940 \u0928\u091c\u0930 \u0930\u0939\u0947\u0917\u0940\u0964 \u092b\u0930\u094d\u091c\u0940 \u092a\u094d\u0930\u0936\u094d\u0928 \u092a\u0924\u094d\u0930 \u0935\u093e\u092f\u0930\u0932 \u0915\u0930\u0928\u0947\u0935\u093e\u0932\u094b\u0902 \u092a\u0930 \u092d\u0940 \u092a\u094d\u0930\u0936\u093e\u0938\u0928 \u0938\u0916\u094d\u0924 \u0915\u093e\u0930\u094d\u0930\u0935\u093e\u0908 \u0915\u0930\u0947\u0917\u093e\u0964