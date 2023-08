BPSC Teacher Recruitment 2023: बिहार में आज से शिक्षक भर्ती परीक्षा, 8 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल, जानें कैसे हैं इंतजाम

BPSC Teacher Recruitment 2023: बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा पटना में सबसे अधिक 40 केंद्रों पर होने जा रही है। परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर धारा 144 लागू रहेगी।

बिहार लोक सेवा आयोग इस परीक्षा को 2 पालियों में आयोजित करा रहा है। (Image Credit-ANI)

BPSC Teacher Recruitment Exam: बिहार से लंबे इंतजान के बाद आज से शिक्षक भर्ती परीक्षा शुरू हो रही है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इस परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है। बिहार के 876 केंद्रों पर यह परीक्षा दो पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 से 12 बजे और दूसरी पाली दोपहर साढ़े 3 बजे से साढ़े 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में 8 लाख 15 हजार अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो इसके लिए परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा-144 लगाई गई है। शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्र से लेकर आयोग तक में कंट्रोल रूम बनाया गया है। अभ्यर्थियों की होगी बायोमैट्रिक जांच परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यस्थियों की थ्री लेयर में जांच की जाएगी। इतना ही नहीं सभी अभ्यर्थियों की बायोमैट्रिक जांच भी की जाएगी। परीक्षा शुरू होने से पहले बीपीएससी ने सभी अभ्यर्थियों को दिशा निर्देश जारी किया है। शिक्षक अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है। जानकारी के अनुसार प्रश्न पत्र सीधे परीक्षा हॉल में अभ्यर्थियों के सामने खोला जाएगा। इस बार किए गए बदलाव परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो इसके लिए कुछ बदलाव भी किए गए हैं। बायोमेट्रिक के साथ प्रश्नपत्र और उत्तर पुस्तिका सील संबधित तरीके में बदलाव किया गया है। जानकारी के अनुसार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा पटना में सबसे अधिक 40 केंद्रों पर होने जा रही है। परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर धारा 144 लागू रहेगी। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में कुल 1 लाख 70 हजार 461 पदों पर बहाली होनी है। नकल पर रोक के लिए होगा लाइव प्रसारण परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए पहली बार परीक्षा का लाइव प्रसारण किया जाएगा। इसके लिए कंट्रोल रूम भी बनकर तैयार हो गया है। वहीं परीक्षा को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर आयोग की कड़ी नजर रहेगी। फर्जी प्रश्न पत्र वायरल करनेवालों पर भी प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा।

