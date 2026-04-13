केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भाजपा ने बिहार विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षक बनाया है। बिहार में बीजेपी के विधायक दल का नेता शिवराज सिंह चौहान की देखरेख में ही चुना जाएगा। इस बीच सोशल मीडिया पर अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया है। पिछले कुछ सालों में बीजेपी को लेकर सोशल मीडिया पर एक मिथक बना है कि जिस वर्ग के पर्यवेक्षक को बीजेपी नियुक्त करती है, सीएम उस वर्ग का नहीं चुना जाता है। लोग राजस्थान का उदाहरण देते हैं, जहां पर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री पद की प्रमुख दावेदार थीं लेकिन तत्कालीन पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह ने भजनलाल शर्मा का नाम विधायकों के सामने रखा।

हालांकि जब हमने विश्लेषण किया तो यह तर्क सही नहीं निकला। राज्य के पर्यवेक्षक और बीजेपी के सीएम चयन के बीच कोई वर्ग का संबंध नहीं सामने आया।

वसुंधरा की जगह भजनलाल बने सीएम

उदाहरण के तौर पर हम राजस्थान से ही शुरुआत करते हैं। 2023 में राजस्थान में जब बीजेपी की सरकार बनी तब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री पद की प्रबल दावेदार थीं। बीजेपी ने राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाया था। जब विधायक दल की बैठक हुई और भजनलाल शर्मा का नाम मंच से बोला गया तब वसुंधरा चौक गई थीं। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे कि बीजेपी को वसुंधरा राजे (सामान्य जाति में जन्मी) को हटाना था तो बीजेपी ने सामान्य जाति के पर्यवेक्षक (राजनाथ सिंह , सामान्य जाति से आते हैं) को भेजा। वसुंधरा की की शादी धौलपुर के जाट राजघराने में हुई थी। देखा जाए तो भजनलाल शर्मा भी सामान्य जाति से आते हैं और राजनाथ सिंह भी सामान्य जाति से, ऐसे में जिस वर्ग के पर्यवेक्षक उसी वर्ग का सीएम राजस्थान को मिला था।

बीजेपी ने योगी को चुना

दूसरा उदाहरण हम उत्तर प्रदेश 2017 विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेते हैं। 2017 के चुनाव में जब बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, उसके बाद सीएम चुनने की बारी आई, तब बीजेपी ने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रहे वेंकैया नायडू को पर्यवेक्षक बनाकर उत्तर प्रदेश भेजा था। उन्होंने सामान्य जाति से आने वाले योगी आदित्यनाथ को सीएम के तौर पर चुना था। वेंकैया नायडू खुद भी आंध्र प्रदेश के ब्राह्मण परिवार से आते हैं। ऐसे में यूपी में भी सामान्य जाति से आने वाले पर्यवेक्षक ने सामान्य जाति के नेता को ही सीएम के तौर पर चुना।

छत्तीसगढ़ को मिला आदिवासी सीएम

2023 में ही छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार बनी। रमन सिंह मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे हालांकि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को चुना गया। विष्णु देव अनुसूचित जनजाति से आते हैं। इस राज्य में विधायक दल की बैठक कराने के लिए अर्जुन मुंडा को पर्यवेक्षक बीजेपी ने बनाया था। अर्जुन मुंडा भी अनुसूचित जनजाति से ही आते हैं। यहां भी जिस वर्ग से पर्यवेक्षक थे, इस वर्ग का सीएम चुना गया।

महाराष्ट्र में सामान्य वर्ग से सीएम

अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर 2024 के आखिर में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने प्रचंड जीत दर्ज की थी। जब बीजेपी के विधायक दल की बैठक की बारी आई तब पार्टी हाई कमान ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा। निर्मला सीतारमण सामान्य जाति से आती हैं। उन्होंने विधायकों से सलाह लेने के बाद पूर्व सीएम देवेंद्र फड़नवीस का नाम आगे बढ़ाया। देवेंद्र फड़नवीस भी सामान्य जाति से आते हैं। ऐसे में यहां पर भी पर्यवेक्षक की जो जाति थी, उसी जाति का मुख्यमंत्री चुना गया।

खट्टर ने मोहन यादव को चुना

2023 में ही जब बीजेपी को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री चुनना था, तब विधायक दल की बैठक लिए के लिए हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भेजा गया था। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ा गया था और वह इस पद के लिए प्रबल दावेदार थे। मनोहर लाल खट्टर पंजाबी खत्री समुदाय से आते हैं जो सामान्य वर्ग की जाति है। यहां पर मनोहर लाल खट्टर ने विधायक दल की बैठक में मोहन यादव का नाम मंच से पुकारा। मोहन यादव ओबीसी समुदाय से आते हैं जबकि शिवराज सिंह चौहान भी इसी वर्ग से आते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में सामान्य वर्ग के पर्यवेक्षक ने विधायकों से सलाह लेने के बाद ओबीसी वर्ग के मुख्यमंत्री को चुना।

क्या निकला निष्कर्ष?

ऊपर दिए गए उदाहरण के साथ समझा जा सकता है कि जिस वर्ग पर्यवेक्षक भेजा जाता है, उस वर्ग का मुख्यमंत्री ना चुना जाए, यह मिथक सही नहीं है। कई मामलों में ऐसा देखा गया कि पर्यवेक्षक और चुने जाने वाले मुख्यमंत्री की जाति एक ही निकली जबकि कई राज्यों में अलग जाति निकली। ऐसे में बिहार में पर्यवेक्षक की जाति का मुख्यमंत्री के चयन से कोई संबंध नहीं नजर आता है। शिवराज सिंह चौहान ओबीसी जाति से हैं लेकिन बिहार में एनडीए का नया मुख्यमंत्री ओबीसी, ईबीसी, दलित या सामान्य किसी भी वर्ग से हो सकता है। इसका फैसला एनडीए गठबंधन करेगा।

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