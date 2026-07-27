नीट पेपर लीक के खिलाफ और दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन के समर्थन में बुलाए गए बिहार बंद में भारी बवाल देखने को मिला है। शनिवार को बिहार के कई हिस्सों में प्रदर्शनकारी और सुरक्षाकर्मियों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली। सबसे ज्यादा बवाल सीवान में हुआ था, जहां हिंसक प्रदर्शन के बीच पुलिस कार्रवाई में कुछ प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल हुए। रविवार को पुलिस ने यह माना कि सीवान में हुई हिंसक झड़प में पुलिस की ओर से’हवाई फायरिंग’ की गई थी। हालांकि पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षाकर्मियों पर सीधा हमला किया था।

पुलिस फायरिंग में तीन लोगों को गोली लगी

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में गोली लगने से घायल हुए लोगों में से एक ने दावा किया कि वह अपने गांव से सर्टिफिकेट लेने सीवान आया था और इसी काम के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस जा रहा था, तभी उसके पैर में गोली लग गई। शनिवार को बिहार के सीवान जिले में राज्यव्यापी बंद के दौरान तीन लोगों को गोली लगी और पुलिस अधीक्षक (SP) पूरन कुमार झा समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि 400 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया।

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‘पुलिस की फायरिंग में 1 को गोली लगी’

सीवान के SP ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि यह अभी भी साफ नहीं है कि तीनों गोलियां पुलिस फायरिंग की वजह से लगीं हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि यह कन्फर्म हो गया है कि घायलों में से एक जिसकी पहचान बुलेट कुमार गोंड के तौर पर हुई है उसे पुलिस फायरिंग के दौरान पैर में गोली लगी थी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जिन दो लोगों दूसरी जगहों पर गोली लगने की खबर है, वहां पुलिस की तैनाती नहीं थी। एसपी ने आगे बताया कि जिन दो लोगों को गोली लगी है उनकी पहचान आकाश और आरिफ के तौर पर हुई है। उनमें से एक के कंधे में चोट लगी है, जबकि दूसरे के कंधे और गर्दन के बीच चोट लगी है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी कि आखिर गोली किसने मारी थी।

‘सीवान सर्टिफिकेट बनवाने आए थे’

गरौली पुलिस स्टेशन के तहत डुमरहर बुजुर्ग गांव के रहने वाले गोंड ने कहा कि वह जाति, इनकम और रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सीवान गए थे तभी वह हिंसा में फंस गए। उन्होंने कहा, “मैं अपने गांव से आया था, जब एक दोस्त ने हमें सीवान में सर्टिफिकेट बनवाने का सुझाव दिया था। स्टेशन पर उतरने के बाद, हमने झड़पें देखीं। हम DM ऑफिस की तरफ जा रहे थे, तभी मेरे पैर में गोली लग गई। वह आर-पार निकल गई।”

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‘फायरिंग किसने की इसकी जांच होगी’

पूरन कुमार झा ने आगे बताया कि हवाई फायरिंग की गई। पुलिस की तरफ से लंबी दूरी के हथियारों से चार राउंड और पिस्तौल से तीन राउंड फायरिंग की गई। कुल मिलाकर करीब आठ से 10 राउंड फायरिंग हुई। हम यह भी जांच कर रहे हैं कि बाकी फायरिंग कहां से हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों ने “पुलिस पर सीधा हमला किया और सरकारी और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया।”

झा के मुताबिक, पुलिस ने आंसू गैस और “हल्का बल” का इस्तेमाल किया, जब कई ग्रुप गांधी मैदान में जमा हो गए, जबकि सिर्फ एक ग्रुप के पास विरोध करने की परमिशन थी। उन्होंने कहा, “सिर्फ एक ग्रुप के पास विरोध करने की परमिशन थी। बाद में दूसरे ग्रुप गांधी मैदान पहुंचे, जहां आपस में झड़प हो गई। पुलिस को छह से सात राउंड आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। FIR दर्ज की जाएंगी, और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”