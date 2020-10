क्या पीएम मोदी ने कभी आपके साथ चाय पी? बिहार चुनाव में प्रचार के दौरान राहुल गांधी का हमला

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को चुनावी राज्य बिहार के चंपारण में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम जब पिछली बार जिले में आए थे तब उन्होंने वादा किया था कि यहां चीनी मिल स्थापित की जाएगी और वो सभी के साथ बैठकर चाए पियेंगे। केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा, ‘क्या जनता को ये याद है? क्या उन्होंने कभी आपके साथ चाय पी?’ राहुल गांधी ने कहा कि दशहरा पर पंजाब में नरेंद्र मोदी के पुतले जलते देखकर वो आश्चर्यचकित थे। ये दुख की बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मगर पंजाब के किसान उनके लिए कैसा महसूस करते हैं।

रैली में राहुल ने हाल में संसद से पारित तीन कृषों बिलों का जिक्र करते हुए कहा कि साल 2006 में नीतीश कुमार ने बिहार के साथ क्या किया, आज पीएम मोदी पंजाब और देश के बाकी हिस्से के साथ ऐसा ही कर रहे हैं। बिहार में बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इन दिनों पीएम मोदी रोजगार के मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। क्योंकि बिहार के लोग अब उनके झूठ पर भरोसा नहीं करते हैं। बकौल राहुल कांग्रेस दशकों से केंद्र में रही है। हमें पता है कि कैसे सरकार चलाई जाती है। हालांकि साफ तौर पर हममें कुछ कमियां है। ये वो है कि हम झूठ बोलना नहीं जानते।

राहुल गांधी ने जब ये वाक्य बोला तभी भीड़ में से किसी ने कहा क्या आपने पकौड़े तले हैं? शख्स ने अपनी तरफ राहुल गांधी का ध्यान आकर्षित करते हुए दोबारा पूछा, ‘सर वो (कथित तौर पर नरेंद्र मोदी) बोलते हैं कि पकौड़ा तलो।’ इस पर राहुल ने पूछा, ‘आपने बनाया है पकौड़ा?’ जवाब मिला- नहीं। राहुल गांधी ने फिर कहा, ‘अगली बार आएंगे तो पकौड़ा बनाकर नीतीश जी और मोदी जी को खिला देना।’

#WATCH: After hearing a person shouting in the crowd, Congress leader Rahul Gandhi asks him, "Did you fry pakoras? You should offer some to Nitish ji and PM ji when they come here next."#BiharElections pic.twitter.com/72SEdPzaeD

— ANI (@ANI) October 28, 2020