जमुई में एक नाबालिग लड़की और उसके दोस्त के साथ हुई मारपीट और छेड़छाड़ की घटना का वीडियो इंटरनेट पर धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। अब इसको लेकर बिहार पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। दरअसल, बिहार ADG लॉ एंड ऑर्डर केएस अनुपम ने चेतावनी दी है कि अगर कोई इस वीडियो को पीड़िता का चेहरा ब्लर किए बिना शेयर करेगा उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट लगाया जाएगा।

सोमवार को घटना से जुड़ी अहम जानकारी देते हुए केएस अनुपम ने बताया कि सोशल मीडिया पर इस वीडियो को पीड़िता का चेहरा बिना ब्लर किए जिस किसी ने शेयर किया है हमने ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स को चिह्नित कर लिया है और उन्हें नोटिस भेजे गए हैं।

कुल 32 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक्शन

केएस अनुपम के अनुसार, पुलिस ने कई अकाउंट्स की पहचान की है जिन्होंने वीडियो शेयर या रीपोस्ट किया था। अब तक कुल 32 सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ टेकडाउन एक्शन शुरू किया गया है, जिसमें 13 फेसबुक, 12 इंस्टाग्राम और सात X (ट्विटर) अकाउंट्स शामिल हैं।

वीडियो शेयर करने वालों में नेता भी शामिल

केएस अनुपम के मुताबिक, जो लोग जमुई की घटना के वीडियो को पीड़िता का चेहरा ब्लर किए बिना सर्कुलेट कर रहे हैं उन पर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 74 के तहत कार्रवाई की जाएगी। बिहार पुलिस की यह चेतावनी तब आई है जब वीडियो इंटरनेट पर तेजी से फैल चुका है और लोग अभी भी इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। हैरानी वाली बात यह है कि ऐसा करने वालों में बड़े नेता भी शामिल हैं। शिवसेना की नेता सुप्रिया शिनेत ने इस वीडियो को शेयर किया है।

इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ है केस

केएस अनुपम के मुताबिक, मुख्य केस भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 74 और 75 और POCSO एक्ट के सेक्शन 8 और 12 के तहत रजिस्टर किया गया है। जमुई SDPO की देखरेख में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों ही नाबालिग हैं। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

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बिहार के जमुई जिले में एक लड़का और लड़की के साथ हुई मारपीट और छेड़छाड़ की घटना को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग की चेयरपर्सन विजया रहाटकर ने बिहार के DGP को एक लेटर लिखकर यह निर्देश दिया है कि इस मामले में तुरंत FIR दर्ज की जाए और वीडियो फुटेज के आधार पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। यहां पढ़ें पूरी खबर…