त्रिपुरा में निकाय चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है। बीजेपी ने राज्य के पांचों निकायों में 77 सीटों पर निर्विरोध ही जीत हासिल कर ली है। निकाय चुनावों के लिए राज्य में 27 नवंबर को वोट ़डाले जाने हैं।

न्यूज एजेंसी पीटीआई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, त्रिपुरा में कुल 21 निकायों की 345 सीटों पर चुनाव होना है। इनमें अगरतला निगर निगम भी शामिल हैं। सभी निकायों में सात नवंबर तक नॉमिनेशन फाइल किया गया। इसके बाद मंगलवार को सभी नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी की गई।

निकाय चुनावों में होगा त्रिकोणीय मुकाबला

त्रिपुरा में अब 268 सीटों पर मतदान होगा। माना जा रहा है कि निकाय चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए, सीपीआई(एम) और कांग्रेस पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा।

राज्य के चुनाव आयुक्त पीके चक्रवर्ती ने बताया कि निकाय चुनाव के लिए जिन 268 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, उन पर कुल 810 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इन सभी सीटोें पर एक साथ 27 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और फिर तीन दिसंबर को वोटों की गिनती होगी।

बीजेपी के सबसे ज्यादा उम्मीदवार

चुनाव आयुक्त पीके चक्रवर्ती ने बताया कि निकाय चुनावों के लिए बीजेपी ने सबसे ज्यादा 342 उम्मीदवार उतारे जबकि सीपीआई (एम) ने 218 और कांग्रेस ने 201 उम्मीदवारों को अपना सिंबल दिया है।

उन्होंने बताया कि कुल पांच निकायों की 77 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध ही जीत गए हैं। ये सीटें मोहनपुर, कमालपुर, जिरानिया, रानीरबाजार और संतीरबाजार निकायों के अंतर्गत आती हैं।

क्या जबरन वापस करवाए गए नामांकन?

इस सवाल के जवाब में पीके चक्रवर्ती ने कहा कि उन्होंने धलाई के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि जमीनी रिपोर्ट्स से पता चलता है कि अंबासा या धलाई जिले में कहीं भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई।

हालांकि दूसरी तरफ सीपीआई (एम) के स्टेट सेक्रेटरी जीतेंद्र चौधरी ने दावा किया कि अंबासा में उनकी पार्टी के प्रत्याशियों धमकी दी गई और उनके घरों हमले हुए। इसके बाद मंगलवार को उनके प्रत्याशियों पर उम्मीदवारी वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया।

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