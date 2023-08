कांग्रेस के लिए बड़ी राहत, विशेषाधिकार समिति ने दी अधीर रंजन चौधरी के निलंबन को रद्द करने की मंजूरी

प्रिविलेज कमेटी की बैठक में अधीर रंजन चौधरी ने अपना पक्ष रखा था और उसके बाद उनका निलंबन रद्द करने की मंजूरी दी गई।

लोकसभा पैनल के सामने 30 अगस्त को पेश हुए अधीर रंजन चौधरी। (फाइल फोटो)

कांग्रेस के लिए बुधवार को एक बड़ी राहत भरी खबर आई। कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी का निलंबन रद्द करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति (Privilege Committee) ने अधीर रंजन चौधरी का निलंबन रद्द करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बता दें कि प्रिविलेज कमेटी की बैठक में अधीर रंजन चौधरी ने अपना पक्ष रखा था और उसके बाद उनका निलंबन रद्द करने की मंजूरी दी गई। अधीर रंजन चौधरी को मानसून सत्र के आखिरी दिन निलंबित किया गया था। विशेषाधिकार समिति की बैठक में अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उनका मकसद किसी की भावना को आहत करना नहीं था। विशेषाधिकार समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुनील सिंह ने की। विशेषाधिकार समिति से मंजूरी मिलने के बाद अब अधीर रंजन चौधरी का निलंबन रद्द करने का प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेजा जाएगा। इसके बाद ओम बिरला इस पर अपना फैसला लेंगे।

