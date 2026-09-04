Indian Railways lastest update: भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश में तीन ट्रेनों की सर्विस के एक्सटेंशन को मंजूरी दी है। इसके अलावा 10 ट्रेनों के नए स्टॉपेज को भी मंजूरू दी गई है। रेलवे बोर्ड के इस फैसले का उद्देश्य कई शहरों के बीच रेल कनेक्टिविटी बेहतर करना और यात्रियों को अधिक यात्रा विकल्प उपलब्ध कराना है।

यात्रियों के लिए क्यों अहम है?

इन बदलावों से यात्रियों को प्रमुख शहरों और गंतव्यों के बीच सीधी कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। इससे इससे यात्रा पहले से ज्यादा सुविधाजनक होगी और यात्रियों को बार-बार ट्रेन बदलने की जरूरत कम पड़ेगी।

वहीं नए स्टॉपेज मिलने से अतिरिक्त कस्बों और शहरों के यात्रियों को भी इन ट्रेनों की सुविधा आसानी से मिल सकेगी। हालांकि, ट्रेनों के रूट विस्तार और नए स्टॉपेज को लागू करने के लिए संबंधित रेलवे जोन अलग-अलग नोटिफिकेशन जारी करेंगे।

किन ट्रेनों को मिली मंजूरी?

रेलवे बोर्ड ने तीन ट्रेनों के सर्विस एक्सटेंशन और 10 ट्रेनों के नए स्टॉपेज को मंजूरी दी है। इन ट्रेनों की पूरी सूची नीचे दी गई है…

ग्वालियर-कैलारस MEMU का बीरपुर तक एक्स्टेंशन

रेलवे बोर्ड ने ट्रेन नंबर 64635/64636 ग्वालियर-कैलारस MEMU को बीरपुर तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। एक्सटेंशन के बाद ट्रेन नंबर 64635 ग्वालियर-बीरपुर MEMU सुबह 5:45 बजे ग्वालियर से रवाना होगी। यह 7:47 बजे कैलारस पहुंचेगी और 7:49 बजे वहां से रवाना होगी। इसके बाद ट्रेन सुबह 10:00 बजे बीरपुर पहुंचेगी।

वापसी में ट्रेन नंबर 64636 बीरपुर-ग्वालियर MEMU सुबह 10:30 बजे बीरपुर से चलेगी। यह 12:08 बजे कैलारस पहुंचेगी और 12:06 बजे रवाना होने का समय दिया गया है जिसके बाद ट्रेन दोपहर 3:20 बजे ग्वालियर पहुंचेगी।

एक्सेटेंडेड रूट के हिस्से में पड़ने वाले सभी स्टेशनों पर ट्रेन का कमर्शियल स्टॉपेज होगा। यह ट्रेन 8 कोच वाली MEMU रेक के साथ ऑपरेट की जाएगी।

एक और ग्वालियर-कैलारस MEMU का बीरपुर तक विस्तार

रेलवे बोर्ड ने ट्रेन नंबर 64637/64638 ग्वालियर-कैलारस MEMU को भी बीरपुर तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। एक्सटेंशन के बाद ट्रेन नंबर 64637 ग्वालियर-बीरपुर MEMU दोपहर 12:00 बजे ग्वालियर से रवाना होगी।

यह ट्रेन 2:02 बजे कैलारस पहुंचेगी और 2:04 बजे वहां से रवाना होगी। इसके बाद ट्रेन शाम 4:15 बजे बीरपुर पहुंचेगी।

वापसी में ट्रेन नंबर 64638 बीरपुर-ग्वालियर MEMU शाम 4:45 बजे बीरपुर से रवाना होगी। यह 6:38 बजे कैलारस पहुंचेगी और 6:36 बजे वहां से रवाना होगी। इसके बाद ट्रेन रात 9:10 बजे ग्वालियर पहुंचेगी।

एक्सटेंडेड रूट के हिस्से में पड़ने वाले सभी स्टेशनों पर ट्रेन का कमर्शियल स्टॉपेज होगा। यह सर्विस भी 8 कोच वाली MEMU रेक के साथ ऑपरेट की जाएगी।

एक और ग्वालियर-कैलारस MEMU का बीरपुर तक विस्तार

रेलवे ने ट्रेन नंबर 64639/64640 ग्वालियर-कैलारस MEMU को भी बीरपुर तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।

एक्सटेंशन के बाद ट्रेन नंबर 64639 ग्वालियर-बीरपुर MEMU दोपहर 3:00 बजे ग्वालियर से रवाना होगी। यह शाम 5:02 बजे कैलारस पहुंचेगी और 5:04 बजे वहां से रवाना होगी। इसके बाद ट्रेन शाम 7:15 बजे बीरपुर पहुंचेगी।

वापसी में ट्रेन नंबर 64640 बीरपुर-ग्वालियर MEMU शाम 7:45 बजे बीरपुर से चलेगी। यह रात 9:23 बजे कैलारस पहुंचेगी और 9:21 बजे वहां से रवाना होने का समय दिया गया है। इसके बाद ट्रेन रात 12:05 बजे ग्वालियर पहुंचेगी।

एक्सटेंडेड रूट के हिस्से में पड़ने वाले सभी स्टेशनों पर ट्रेन का कमर्शियल स्टॉपेज होगा। यह सेवा भी 8 कोच वाली MEMU रेक के साथ ऑपरेट की जाएगी।

रेलवे बोर्ड ने 10 ट्रेनों के नए स्टॉपेज को दी मंजूरी, पूरी लिस्ट:

रेलवे बोर्ड ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 10 ट्रेनों के नए स्टेशनों पर ठहराव को मंजूरी दी है। इनमें एक्सप्रेस, पैसेंजर, वंदे भारत और नमो भारत रैपिड रेल जैसी ट्रेनें शामिल हैं।

– ट्रेन संख्या 20635/20636 चेन्नई एग्मोर-कोल्लम अनंतपुरी एक्सप्रेस- पेननामदम

– ट्रेन संख्या 51301/51302 दौंड-कालाबुरागी पैसेंजर- वाशिम्बे

– ट्रेन संख्या 51303/51304 दौंड-कालाबुरागी पैसेंजर- वाशिम्बे

– ट्रेन संख्या 26401/26402 जम्मू तवी-श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस- अनंतनाग

– ट्रेन संख्या 11047/11048 दादर-गोरखपुर एक्सप्रेस- बेलथरा रोड

– ट्रेन संख्या 26301/26302 जोगबनी-दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस- पाटलिपुत्र

– ट्रेन संख्या 16281/16282 मैसूरु-अजमेर एक्सप्रेस- तुंगभद्रा डैम

– ट्रेन संख्या 13211/13212 जोगबनी-दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस- लहेरियासराय

– ट्रेन संख्या 94803/94804 जयनगर-पटना नमो भारत रैपिड रेल – लहेरियासराय

– ट्रेन संख्या 12395/12396 राजेंद्र नगर (टी)-अजमेर जंक्शन जियारत एक्सप्रेस- दिलदारनगर

इन नए स्टॉपेज से संबंधित स्टेशनों के यात्रियों को इन ट्रेनों में चढ़ने और उतरने की सुविधा मिलेगी। नए स्टॉपेज कब से लागू होंगे, इसकी जानकारी संबंधित रेलवे जोन की ओर से अलग से जारी की जाएगी।

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