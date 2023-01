Hurriyat Conference: कश्मीर में अलगाववादियों को बड़ा झटका! NIA ने कुर्क किया हुर्रियत का दफ्तर

बता दें कि दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने ये आदेश जारी किया था, जिसके बाद एनआईए ने कार्रवाई की।

NIA ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का ऑफिस कुर्क किया (ANI PHOTO)

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की टीम ने रविवार को श्रीनगर के राजबाग स्थित हुर्रियत कार्यालय (Hurriyat office) को कुर्क कर दिया। बता दें कि दिल्ली कोर्ट (Delhi Court) ने ये आदेश जारी किया था, जिसके बाद एनआईए ने ये कार्रवाई की। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक NIA की एक टीम UAPA मामले में ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस (एपीएचसी) के कार्यालय को कुर्क करने के लिए श्रीनगर के राजबाग पहुंची। अलगाववादी नेता नईम अहमद खान के खिलाफ NIA ने की जांच इससे पहले शनिवार को दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने अलगाववादी नेता नईम अहमद खान (separatist leader Nayeem Ahmad Khan) के खिलाफ NIA द्वारा जांच किए गए एक UAPA मामले में श्रीनगर में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस (एपीएचसी) के कार्यालय को कुर्क करने का आदेश दिया था। पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक (Patiala House Court Additional Sessions Judge Shailender Malik) ने कार्यालय को कुर्क करने के लिए यूएपीए की धारा 33 (1) के तहत NIA की याचिका पर आदेश पारित किया कोर्ट ने कहा “उपरोक्त कारणों के मद्देनजर अचल संपत्ति यानी राज बाग (श्रीनगर) में स्थित ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का भवन कार्यालय, जिसे पहले APHC के कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, उसे कुर्क करने का आदेश दिया जाता है। इस संबंध में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाए।”

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram