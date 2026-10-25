कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पटना में दिए बयान पर राजनीति तेज हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण के दौरान आपा खो दिया और कहा कि मोदी क्या मोदी का बाप भी जाएगा। भाजपा इस बयान को लेकर कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे निशाना साध रही है और माफी की मांग कर रही है।

इधर कांग्रेस भी अपने अध्यक्ष के बचाव में उतर आई है। दिल्ली में कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर कहा कि इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है।

कोई अपमान करने वाली बात नहीं है- भूपेश बघेल

भूपेश बघेल ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, “इसमें अपशब्द जैसी बात क्या है? उस युवक के जरिए मल्लिकार्जुन खड़गे को उकसाया गया, बुलवाया गया। वो भाषण दे रहे हैं और एक आदमी चिल्ला रहा है, वो कौन है? वो तो बोलने का एक तरीका है- ‘वो नहीं, उसका देवता भी जाएगा’, वो भी क्या, उसका बाप भी जाएगा।’ तो ये बोल देना कोई अपमान करने वाली बात नहीं है। लेकिन हां अपमान करने वाली बात लगातार पीएम मोदी करते रहे हैं। शुरुआत तो आपने (भाजपा) की।”

‘यदि वो कहे होते तो आज ये बात समझ आती’

कांग्रेस नेता ने कहा, “कभी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात करते हैं, कभी जर्सी गाय की बात करते हैं, कभी आप मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं। तो ये सारी बातें तो आप करते हैं। प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने इस तरह की बातें आजतक नहीं कीं थी, जो मोदी जी ने किया है। जब वो कहते हैं तो ये भाजपा के लोग चुप क्यों रहते हैं। यदि इतना ही वो परख रखने वाले व्यक्ति हैं तो उनको कहना चाहिए कि मोदी जी की ये बात नहीं करना चाहिए, ये हिम्मत हैं उनमें। यदि वो कहे होते तो आज ये बात समझ आती।”

#WATCH | Delhi: Congress leader Bhupesh Baghel said, "What is so abusive about that? Someone was shouting while the speech was being delivered. Who was it? That is just a way of speaking. Not just him, 'uska devta bhi jayega', 'vo kya uska baap bhi jayega'. Saying this does not… https://t.co/d05Le3mmZJ pic.twitter.com/QSiVCV40bB — ANI (@ANI) October 25, 2026

हार-जीत लगी रहती है- कांग्रेस नेता

केंद्रीय गृहमंत्री के बयान से जुड़े एक सवाल पर भूपेश बघेल ने कहा, “हम लोग प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं और देश व जनता के लिए लड़ते हैं। हार-जीत लगी रहती है। हमारे पुरखे देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जेल में बंद थे तो उनको तो उस समय पता नहीं था कि कब देश आजाद होगा। तब भी लड़ रहे थे, कांग्रेसी लड़ रहे थे। संघ और विश्व हिंदू परिषद के लोग तो नहीं लड़ रहे थे।”

आगे कहा, “लगातार उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, जीतते भी रहे और हारते भी रहे लेकिन अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं वो तो आप मशीनरी को मैनेज करके ला रहे हैं, ईवीएम को मैनेज कर रहे हैं, वोटर लिस्ट को मैनेज कर रहे हैं। बंगाल में 4000 ईवीएम मशीन जला दिए गए। कोर्ट जब आदेश करती है कि आपको वहां पोलिंग बूथ का रिकॉर्ड देना पड़ेगा तो आप डेटा की अवधि 45 दिन कर देते हैं। तो आप जो एकतरफा कर रहे वो देश की जनता देख रही है। आप जनता की ही वोट काट रहे हैं। तो ये कहां बर्दाश्त होने वाला है।”

क्या है पूरा मामला

दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे पटना के बापू सभागार में बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की 139वीं जयंती के मौके पर मोदी सरकार और उनकी नीतियों को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति उठकर बोला कि मोदी जी जाने वाले नहीं है, जब तक विद्रोह नहीं होगा, मोदी सरकार नहीं हटेगी। इसको सुनते ही मल्लिकार्जुन ने अपना आपा खो दिया और कहा, “मोदी क्या उसका बाप भी जाएगा।”

कांग्रेस हर दिन अभद्रता की सीमाएं लांघ रही है- अमित शाह

मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को लेकर भाजपा के कई नेताओं ने कांग्रेस की आलोचना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, “कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज पटना में मोदी जी पिता के बारे में टिप्पणी कर सारी मर्यादाएं तार-तार कर दीं है। यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने मोदी जी या उनके परिवार को लेकर अपशब्द कहे हैं। कभी उनकी माता जी के बारे में तो कभी उन्हें मौत का सौदागर कहा तो कभी चायवाला कहकर उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया। कांग्रेस हर दिन अभद्रता की सीमाएं लांघ रही है।”

आगे लिखा, “बीते 12 सालों में लगातार मिल रही चुनावी हार से कांग्रेस में हताशा व निराशा इतनी बढ़ चुकी है कि अब उसके पास न कोई नीति बची है, न कोई मुद्दा, बस गाली-गलौज की राजनीति बची है। जनता के बीच जनाधार खो चुकी कांग्रेस, अब अपने कार्यकर्ताओं में भी आधार खोती जा रही है। जब-जब इन्होंने मोदी जी या उनके परिवार पर घृणित टिप्पणियाँ की हैं, तब-तब जनता ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया है।”

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बिहार के एक रैली में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक विवादित टिप्पणी की है। इसके बाद भाजपा ने कांग्रेस पार्टी और अध्यक्ष को आड़े हाथ लिया है। भाजपा ने कहा कि देश की जनता आपका ख्वाब कभी पूरा नहीं होने देगी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।