करीब तीन सप्ताह पहले केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के निजी स्टाफ को हटा दिया गया था। अब केंद्र सरकार ने उनके नए प्राइवेट सेक्रेटरी (PS) की नियुक्ति कर दी है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने गुरुवार को 2015 बैच के बिहार कैडर के IAS अधिकारी प्रशांत कुमार सी.एच. को मंत्री का नया प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया।

DoPT के आदेश के मुताबिक, प्रशांत कुमार की नियुक्ति उप सचिव (Deputy Secretary) स्तर पर की गई है। उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष, मंत्री के कार्यकाल की समाप्ति, पद से हटाए जाने या अगले आदेश तक (जो भी पहले हो) रहेगा।

नियुक्ति से पहले प्रशांत कुमार बिहार में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (Additional Chief Electoral Officer) के पद पर तैनात थे।

पहले हटाए गए थे मंत्री के चार करीबी अधिकारी

3 जुलाई को जारी आदेशों में मंत्री भूपेंद्र यादव के निजी स्टाफ में बड़ा फेरबदल किया गया था। उनके प्राइवेट सेक्रेटरी अमर सिंह को प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित किया गया जबकि अतिरिक्त प्राइवेट सेक्रेटरी शैलेश कुमार सिंह को समय से पहले मूल कैडर में वापस भेज दिया गया।

इसके अलावा अतिरिक्त प्राइवेट सेक्रेटरी आयुष सारण और असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी सिद्धार्थ यादव की नियुक्तियां भी समाप्त कर दी गई थीं।

हालांकि, केंद्र सरकार ने इन बदलावों के पीछे किसी विशेष कारण का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया है।

कांंग्रेस ने उठाए सवाल

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के दफ्तर में एक साथ चार अहम सहयोगियों को हटाए जाने के मामले ने सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और पूरे घटनाक्रम पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मामले को “बेहद चौंकाने वाला” बताते हुए कहा कि मोदी सरकार में इस तरह की नियुक्तियां कैसे होती हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर बिना किसी स्पष्ट वजह के मंत्री कार्यालय में इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की गई। तंज कसते हुए उन्होंने पूछा कि क्या यह “प्रधानमंत्री चंदा दो, धंधा लो” योजना के बिगड़ने का मामला है?