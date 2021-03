बीजेपी की सांसद सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सांस लेने में परेशानी होने के बाद एयर एंबुलेंस से मुंबई ले जाया गया है। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। सांसद के ऑफिस की तरफ से बताया गया कि उन्हें वहां मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में दाखिल कराया जाएगा। प्रज्ञा भोपाल की सांसद हैं।

सांसद के स्टाफ ने बताया कि शनिवार सुबह से उनकी तबियत खराब थी। हालांकि दोपहर में जब ज्यादा परेशानी हुई तो भोपाल के चिकित्सकों से सलाह ली गई। डॉक्टरों ने चेकअप के बाद उन्हें रेफर करने का मशविरा दिया। उसके बाद एयर एंबुलेंस के जरिए उन्हें मुंबई ले जाया गया। सांसद के करीबी लोगों का कहना है कि इस तरह की समस्या उन्हें पहले कभी नहीं हुई थी। डॉक्टर उनकी मेडिकल हिस्ट्री की भी जांच कर रहे हैं।

Madhya Pradesh: Bhopal MP Pragya Singh Thakur taken to Mumbai after she complained of problem in breathing, will be admitted to Kokilaben hospital, according to the MP's office pic.twitter.com/D6PTlkjeAL

— ANI (@ANI) March 6, 2021