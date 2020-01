मध्य प्रदेश में भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को एक संदिग्ध चिट्ठी मिली है। चिट्ठी के साथ-साथ पाउडर जैसा पदार्थ भी मिला है। पत्र मिलने के बाद सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा है कि जो पत्र उनके घर पर मिला है वो उर्दू में लिखा हुआ है और इसके साथ ही कुछ अन्य पत्र भी थे। उन्होंने कहा मुझे पहले भी इस तरह के पत्र मिले हैं और पुलिस को इसके बारे में सूचित किया है, उन्होंने कभी कोई कार्रवाई नहीं की। यह राष्ट्र के दुश्मनों द्वारा एक बड़ी साजिश है।

हानिकारक रसायन वाले लिफाफे मिले हैं: भाजपा सांसद ने सोमवार (13 जनवरी) की रात भोपाल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उसे किसी ने कुछ लिफाफे भेजे हैं, जिसमें उन्होंने जहरीले रसायन पदार्थ होने की आशंका जताई है। भोपाल के पुलिस उप महानिरीक्षक इरशाद वली ने मीडिया को बताया कि हमें सांसद प्रज्ञा सिंह ने शिकायत की है कि उन्हें कुछ हानिकारक रसायन वाले लिफाफे मिले हैं। बता दें कि इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और प्रज्ञा ठाकुर के फोटो पर क्रॉस बना हुआ है।

Madhya Pradesh: A suspicious letter has been delivered at the residence of Bhopal MP, Pragya Singh Thakur. Powder-like substance was also found with the letter. Police is at the spot and a Forensic Science Laboratory (FSL) team is examining the letter. Case registered. pic.twitter.com/Gz3YQ1tvKe

— ANI (@ANI) January 13, 2020