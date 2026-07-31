Bhiwandi Building Collapse News: महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में शुक्रवार तड़के चार मंजिला एक रिहायशी इमारत का हिस्सा अचानक ढह जाने से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में एनडीआरएफ के मुताबिक नौ लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका के बीच राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है।

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन, दमकल विभाग, पुलिस और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीमें मौके पर पहुंचीं। बचाव अभियान के दौरान मलबे से एक महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उसे प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहत दल अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से मलबे में फंसे अन्य लोगों की तलाश कर रहे हैं।

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी इमारत में मरम्मत का काम चल रहा था। बताया जा रहा है कि गुरुवार देर रात इमारत में झुकाव दिखाई देने के बाद कुछ लोग बाहर निकल आए थे। हालांकि आशंका है कि मरम्मत कार्य में लगे कुछ मजदूर और अन्य लोग मलबे के नीचे फंस गए। अधिकारियों ने अभी तक अंदर फंसे लोगों की सटीक संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

प्रशासन की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील

हादसे के बाद आसपास के इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बचाव कार्य में बाधा न डालें, घटनास्थल पर भीड़ न लगाएं और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। मौके पर एंबुलेंस और आपदा राहत दल लगातार तैनात हैं।

इमारत गिरने के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक स्तर पर यह पता लगाया जा रहा है कि क्या इमारत की संरचना पहले से कमजोर थी या मरम्मत के दौरान किसी तकनीकी चूक की वजह से यह हादसा हुआ। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही दुर्घटना के वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेंगे। फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना और घायलों का जल्द से जल्द इलाज सुनिश्चित करना है।

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राजस्थान के झुंझुनूं से सामने आई एक घटना ने सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है। यह सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं, बल्कि उस भरोसे पर सवाल है जो लोग अपनी गाड़ियों पर करते हैं। एक सड़क दुर्घटना में 21 साल के युवक की मौत हो गई, लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने इस मामले को आम हादसों से अलग बना दिया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक