भिवंडी में तीन मंजिला इमारत ढही, कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका, सामने आया रेस्क्यू ऑपरेशन का VIDEO

भिवंडी में बिल्डिंग गिरी, कई लोग मलबे में दबे (ANI)

महाराष्ट्र के भिवंडी में एक तीन मंजिला इमारत नीचे गिर गई है। कई लोगों के मलबे में दबने की आशंका है, मौके पर पहुंच रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये हादसा दोपहर 1.45 मिनट पर हुआ. इस इमारत में तीन से चार परिवार रह रहे थे। अभी के लिए रेस्क्यू कर 9 लोगों को पास के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। अभी भी 22 लोग मलबे के नीचे ही दबे हुए हैं। जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक ये बिल्डिंग 10 साल पुरानी थी, इसमें दरारे आ रही थीं। हादसे की वजह से पूरी बिल्डिंग कुछ सेकेंड के अंदर में भरभराकर नीचे गिर गई। अभी के लिए मौके पर दमकल और NDRF की टीमें मौजूद हैं। जोर दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द सभी लोगों का सफल रेस्क्यू किया जाए। #WATCH| Maharashtra: Rescue operations underway in Bhiwandi after a building collapsed pic.twitter.com/AqH9rEgjcM April 29, 2023 अभी तक किसी के मरने की खबर नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की हालत गंभीर जरूर है। असल में इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एक फैक्ट्री चल रही थी, वहीं जो दो फ्लोर थे, वहां परिवार रहते थे। जिस समय हादसा हुआ, तब कई लोग काम की वजह से बाहर गए हुए थे, ऐसे में बिल्डिंग में ज्यादा लोग नहीं थे। लेकिन फिर भी 22 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है जिनका जल्द से जल्द रेस्क्यू करने पर जोर दिया जा रहा है। https://www.jansatta.com/blank.html

