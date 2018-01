Bhima Koregaon Violence LIVE: जिग्नेश मेवानी, उमर खालिद का कार्यक्रम रद्द, कार्यक्रम स्थल पर पुलिस तैनात, कई लोग हिरासत में

महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में प्रस्तावित दलित नेता जिग्नेश मेवानी और जेएनयू के छात्र उमर खालिद के कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। गुरुवार (4 जनवरी) को मुंबई के भाईदास हॉल में छात्र भारती नाम के संगठन ने जिग्नेश और उमर को कार्यक्रम में बुलाया था। छात्र भारती के उपाध्यक्ष सागर भालेराव ने बताया कि उन्होंने भाईदास हॉल को अपने संगठन के ऑल इंडिया समिट के लिए रिजर्व किया था। लेकिन पुलिस अब इस कार्यक्रम में किसी को जाने नहीं दे रही है। सागर भालेराव का कहना है कि मुंबई पुलिस ने पिछले दो तीन दिनों की हिंसा का हवाला देकर कार्यक्रम रद्द कर दिया है। इधर जब पुलिस ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे लोगों को अंदर जाने से रोका था छात्र नारेबाजी करने लगे और जबरन अंदर जाने की कोशिश कर लगे।

इस दौरान पुलिस और छात्रों में झड़प हुई। पुलिस ने एहतियातन कई लोगों को हिरासत में लिया है। मुंबई पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने धारा-144 का उल्लंघन किया था इसलिए इन्हें हिरासत में लिया गया है। बता दें कि महाराष्ट्र में जातीय हिंसा को भड़काने के आरोप में पुणे पुलिस ने गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी और जेएनयू छात्र उमर खालिद के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इनपर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया है। इधर मुंबई हिंसा की लपटें अब गुजरात में भी फैल रही है। गुजरात के जूनागढ़ के नजदीक प्रदर्शनकारियों ने राजकोट-सोमनाथ नेशनल हाईवे को बंद कर दिया है। प्रदर्शनकारी सड़कों पर बैठ गये हैं और भीमा-कोरेगांव की हिंसा का विरोध कर रहे हैं।

Had booked Bhaidas Hall for All India National Students’ Summit here today, but now we are being denied entry. Reason police is citing is the news doing the rounds about Umar Khalid and Jignesh Mewani for the past few days: Sagar Bhalerao (Chhatra Bharati,VP), Organiser #Mumbai pic.twitter.com/4Fg3mSP6wq

— ANI (@ANI) January 4, 2018