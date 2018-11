भीमा कोरेगांव हिंसा: वरवर राव को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया

ऐक्टिविस्ट वरवर राव को महाराष्ट्र पुलिस ने शनिवार(17 नवंबर) को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने राव को हैदराबाद स्थित उनके निवास से गिरफ्तार किया। वरवर राव भीमा कोरेगांव हिंसा मामले के आरोपी हैं। इसके अलावा उनके माओवादियों से कथित तौर पर संबंध होने के भी आरोप हैं। बता दें राव को हैदराबाद कोर्ट ने घर में नजरबंद किया हुआ था, जिसकी मियाद शनिवार को पूरी हो गई। कोर्ट ने राव की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया, जिस वजह से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुणे के जॉइंट पुलिस कमिश्नर ने बताया, ‘हैदराबाद हाई कोर्ट ने वरवर राव की घर में नजरबंदी को बढ़ाया था, जो आज समाप्त हो गया। इसके साथ ही हैदराबाद कोर्ट ने राव की एक अन्य याचिका को खारिज कर दिया है। उन्हें पुणे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उन्हें पुणे कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा।’

बता दें कि वामपंथी रुझान वाले तेलुगु कवि और लेखक वरवरा राव को पुणे पुलिस ने माओवादियों से कथित तौर पर संबंध होने के चलते गिरफ्तार किया था। महाराष्ट्र पुलिस ने राव समेत 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। वरवर राव के अलावा इनमें अरुण फेरेरा, वर्नोन गॉनसैल्विस, सुधा भारद्वाज और गौतम नवलखा थे। इन्हें भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में 28 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। वहीं पुणे सेशंस कोर्ट ने इसी महीने आरोपी अरुण फेरेरा, वर्नोन गॉनजैल्विस और सुधा भारद्वाज को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी और तीनों को नजरबंद रखा गया था।

भीमा-कोरेगांव में भड़की जातीय हिंसा में एक की मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे महाराष्ट्र के कई जिलों में हिंसा फैल गई थी। इसी साल जनवरी में भीमा कोरेगांव में हिंसा भड़की थी। पुणे पुलिस ने इस मामले में सामाजिक सुरेंद्र गडलिंग, प्रोफेसर शोमा सेन, सुधीर धावले, महेश राऊत और रोना विल्सन को जून में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया था। माओवादियों से रिश्ता व हिंसा भड़काने के आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई थी।

#BhimaKoregaon violence case: Activist Varavara Rao was arrested by Maharashtra Police from his residence in Hyderabad earlier tonight, as his house arrest ended on November 17. pic.twitter.com/5l1MZqNcQ8

— ANI (@ANI) November 17, 2018