प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या को लेकर साजिश मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि पीएम मोदी की हत्या के लिए ग्रेनेड लॉन्चर्स खरीदे जाने वाले थे। महाराष्ट्र पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक पीवी सिंह ने मीडिया को बताया कि रोना विल्सन ने कामरेड प्रकाश को एक पत्र लिखा था। पत्र में लिखा गया था, ”मुझे उम्मीद है कि ग्रेनेड लांचर्स की वार्षिक आपूर्ति के लिए आपको 8 करोड़ रुपये की आवश्यकता का विवरण प्राप्त हुआ है। कामरेड किशन और अन्य ने राजीव गांधी की घटना की तरह मोदी राज को खत्म करने के लिए कदम उठाने प्रस्ताव दिया है।” एएनआई के अनुसार पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक पीवी सिंह ने बताया कि 18 अप्रैल 2017 को पत्र लिखा गया था। बता दें कि पेशे से लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ता रोना विल्सन को भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में जून में दिल्ली के मुनिरका स्थित एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया था। रोना विल्सन को पुणे पुलिस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में दबोचा था।

रोना विल्सन के आवास से मिले पत्र को अदालत में भी पेश किया गया था। पत्र में लिखी बातों का हवाला देते हुए पुणे पुलिस ने कोर्ट में दावा किया था कि रोना विल्सन के तार नक्सलियों से जुड़े हैं और माओवादी पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या की तर्ज पर पीएम मोदी की हत्या की साजिश रच रहे हैं। पुलिस ने भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में रोना विल्सन के अलावा एक्टिविस्ट सुधीर धावले, वकील सुरेंद्र गडलिंग, एक्टिविस्ट महेश राउत, शोमा सेन को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इन लोगों को ‘अरबन माओइस्ट’ का शीर्ष नेता बताया था।

