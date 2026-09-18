भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) और टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड (TRSL) ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेनसेट के लंबे समय तक रखरखाव के लिए ज्वाइंट वेंचर बनाने का फैसला किया है।

दोनों कंपनियों ने 15 सितंबर 2026 को ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता भारतीय रेलवे की ओर से दिए गए करीब 24,000 करोड़ रुपये के बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है।

80 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनसेट का होगा रखरखाव

समझौते के तहत BHEL और टीटागढ़ की नई ज्वाइंट वेंचर कंपनी में दोनों की 50-50 फीसदी हिस्सेदारी होगी। यह कंपनी भारतीय रेलवे के लिए तैयार किए जा रहे 80 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनसेट के व्यापक रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेगी।

इस प्रोजेक्ट के तहत इन 80 ट्रेनसेट का निर्माण और सप्लाई करने के साथ-साथ 35 वर्षों तक उनका व्यापक रखरखाव भी किया जाना है। यानी ट्रेनें तैयार होने के बाद लंबे समय तक उनकी परिचालन क्षमता और रखरखाव की जिम्मेदारी भी इसी परियोजना का हिस्सा होगी।

24,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट में क्या-क्या शामिल?

BHEL-टीटागढ़ कंसोर्टियम को मिले करीब 24,000 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट में केवल वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का निर्माण ही शामिल नहीं है। इसके तहत कई अन्य काम भी किए जाने हैं। इनमें 80 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनसेट का निर्माण और सप्लाई, 35 वर्षों तक व्यापक रखरखाव, सरकारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का अपग्रेडेशन और ट्रेनसेट डिपो का मॉडर्नाइजेशन शामिल है। इसके अलावा ट्रेनसेट के लिए लंबे समय तक तकनीकी और परिचालन सहायता भी दी जाएगी।

TRSL ने अपने बयान में कहा कि रखरखाव समझौते पर हस्ताक्षर BHEL के साथ उसकी साझेदारी की लॉग-टर्म नेचर को मजबूत करता है। कंपनी के मुताबिक, स्वदेशी निर्माण क्षमता को लंबे समय के रखरखाव से जोड़ने से वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के बेड़े को लगातार परिचालन के लिए तैयार रखने में मदद मिलेगी।

लंबी दूरी के सफर के लिए तैयार की जा रही हैं स्लीपर वंदे भारत

वंदे भारत स्लीपर परियोजना का उद्देश्य लंबी दूरी की रेल यात्रा के लिए आधुनिक और आरामदायक ट्रेन सेवा उपलब्ध कराना है। इन ट्रेनों में यात्री सुविधा, आधुनिक डिजाइन और उन्नत तकनीक पर जोर दिया जा रहा है।

जनवरी 2026 में हावड़ा-कामाख्या-हावड़ा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत की गई थी। इसे BEML ने चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए विकसित किया है।

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त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने अहमदाबाद और संतरागाछी (हावड़ा क्षेत्र) के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह विशेष ट्रेन यात्रियों को गुजरात और पश्चिम बंगाल के बीच सुविधाजनक यात्रा का विकल्प प्रदान करेगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।