गुरुग्राम में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) के सोलर सेल प्लांट से 31.65 किलो चांदी के गबन मामले में CBI ने जांच तेज कर दी है। हमारे सहयोगी ‘इंडियन एक्सप्रेस’ को पता चला है कि इस मामले को लेकर BHEL कर्मचारियों के खिलाफ जुलाई में FIR दर्ज की गई थी।

एफआईआर के अनुसार, 2024 में एक जांच के दौरान BHEL के एमॉर्फस सिलिकॉन सोलर सेल प्लांट के लॉकर से 31.65 किलोग्राम चांदी गायब होने का मामला सामने आया था। मौजूदा समय में गायब हुई चांदी की कीमत लगभग 71 लाख रुपये है। बता दें कि BHEL भारत सरकार की कंपनी है जो गुरुग्राम वाले प्लांट में सोलर पैनल बनाने के लिए जरूरी सेल बनाती है और इसी में चांदी का इस्तेमाल होता है, जिनमें चांदी की ज़रूरत होती है।

गुरुग्राम प्लांट फोटोवोल्टिक्स के लिए BHEL के विशेष रिसर्च सेंटर और विकास केंद्र के तौर पर भी काम करता है। गुरुग्राम वाला यह प्लांट सिर्फ फैक्ट्री ही नहीं, बल्कि BHEL का रिसर्च सेंटर भी है जहां सोलर से जुड़ी नई तकनीक पर काम होता है।

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इस मामले में 26 फरवरी को CBI की शुरुआती जांच में प्लांट के एडिशनल जनरल मैनेजर और हेड डॉ. भरत कुमार पंत और प्लांट के तत्कालीन मैनेजर-कम-मटीरियल मैनेजमेंट सेक्शन के इंचार्ज आशीष कुमार द्वारा “प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध किए जाने” का पता चला था।

CBI सब-इंस्पेक्टर की शिकायत में कहा गया है, “जांच से पता चला कि 2016-17 तक ASSCP, BHEL गुरुग्राम में MNRE-फंडेड एसेट्स से जुड़ी लगभग 35.6 किलोग्राम सिल्वर टारगेट यानी रीसायकल करने योग्य चांदी मौजूद थी और 2020 तक रिकॉर्ड- ऑडिट ऑब्जर्वेशन में भी यही जानकारी दिखती रही। हालांकि 6 फरवरी 2024 को की गई फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान गोदरेज सेफ में चांदी की मात्रा 6.23 किलोग्राम पाई गई, जिससे पता चला कि लगभग 31.65 किलोग्राम चांदी का कोई हिसाब-किताब नहीं मिला।”

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दर्ज हुई एफआईआर

CBI ने अपने सब-इंस्पेक्टर की शिकायत के आधार पर 8 जुलाई को FIR दर्ज की। यह FIR भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120-B (आपराधिक साजिश), 201 (सबूत मिटाना) और 409 (सरकारी कर्मचारियों द्वारा विश्वास का आपराधिक उल्लंघन) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (सरकारी कर्मचारी द्वारा आपराधिक कदाचार) के तहत दर्ज की गई।

एफआईआर में AGM और प्लांट के हेड पंत और दिल्ली में BHEL कॉर्पोरेट ऑफिस में मैनेजर कुमार का नाम तो है ही, इसके साथ ही इसमें अजय यादव, विनयन् भारद्वाज और अजय कुमार की भूमिका की भी जांच की जानी चाहिए। यादव उस समय प्लांट में फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजर थे और अब नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में फाइनेंस जॉइंट जनरल मैनेजर हैं, जबकि भारद्वाज और अजय कुमार उस समय प्लांट में मैनेजर और इंजीनियर थे और अब दिल्ली में BHEL के कॉर्पोरेट ऑफिस में तैनात हैं।

BHEL और नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने कमेंट के लिए भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं दिया। डॉ. पंत को भेजे गए ईमेल का भी कोई जवाब नहीं मिला। CBI की जांच में पता चला कि 2018 तक चांदी का सालाना फिजिकल वेरिफिकेशन रेगुलर तौर पर किया जाता था लेकिन 2019 में जब पंत ने प्लांट के हेड का पद संभाला तो इसे बंद कर दिया गया।

शिकायत में कहा गया है, “इसके अलावा अहम सालों से जुड़ी इन्वेंट्री वेरिफिकेशन रिपोर्ट और स्टॉक रजिस्टर भी गायब पाए गए। BHEL, ASSCP, गुरुग्राम में चांदी की खपत, आवाजाही या कस्टडी को रिकॉर्ड करने के लिए कोई सही सिस्टम नहीं था। चांदी की कस्टडी और वेरिफिकेशन से जुड़े इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म को जानबूझकर कमजोर किया गया, जिससे बिना पता चले चांदी तक अनधिकृत पहुंच और धीरे-धीरे उसे हटाने में आसानी हुई।”

“अहम तथ्यों को छिपाया और दबाया गया”

इसमें आगे यह भी कहा गया है कि जांच के दौरान जिन अधिकारियों से पूछताछ की गई। उन्होंने चांदी के फिजिकल वेरिफिकेशन, सेफ की चाबियों की कस्टडी, रिकॉर्ड की मौजूदगी और कार्टन व फाइलों को खोलने के बारे में अलग-अलग बयान दिए। इससे पता चलता है कि “अहम तथ्यों को छिपाया और दबाया गया”।

शिकायत में आगे कहा गया है कि आशीष कुमार, यादव, भारद्वाज और अजय कुमार ने 31 मार्च, 2022 को चांदी के फिजिकल वेरिफिकेशन में हिस्सा लिया था, जब 35.6 किलोग्राम चांदी मिली थी। इसके बाद चांदी को प्लांट के मटीरियल मैनेजमेंट सेक्शन की कस्टडी में रखा गया था। इसमें यह भी कहा गया है कि जांच के दौरान पूछताछ में इन चारों अधिकारियों ने यह बात नहीं बताई।

इसमें कहा गया है, “जांच में यह भी पता चला कि आशीष कुमार, अजय यादव और विनयन् भारद्वाज ने 6 फरवरी 2024 को चांदी के फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में भी हिस्सा लिया था, जिसके दौरान 35.6 किलोग्राम चांदी में से केवल 6.23 किलोग्राम चांदी ही मौजूद मिली। पहले की इन्वेंट्री के आंकड़ों की जानकारी होने के बावजूद उन्होंने चांदी की भारी कमी के बारे में कोई आपत्ति नहीं जताई और 6 फरवरी 2024 की फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट पर साइन कर दिए। उनके बयान जांच के दौरान इकट्ठा किए गए दस्तावेजी सबूतों के उलट पाए गए।” अभी इस मामले में जांच चल रही है, देखना है कि आगे क्या जानकारी सामने आती है।

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