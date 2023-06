अपने गांव के बाहर विवादित बोर्ड लगाकर सुर्खियों में आए थे चंद्रशेखर आजाद, TIME मैगजीन दे चुकी है टॉप 100 इमरजिंग नेताओं की लिस्ट में जगह

दलितों की समस्याओं को लेकर जब वे सड़कों पर आंदोलन शुरू किये तो उनकी राजनीतिक पहचान बढ़ गई। युवा नेता के रूप में उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी।

भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद। (फोटो- इंडियन एक्सप्रेस)

भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद पर यूपी के सहारनपुर जिले के देवबंद के पास बुधवार को गोली चलाकर हमला किया गया। हालांकि वह बच गये हैं, लेकिन घटना से सियासी पारा बढ़ गया है। जिले के चटमलपुर के पास धडकूलि गांव में 3 दिसंबर 1986 को पैदा हुए चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण कुछ साल पहले अपने गांव के बाहर एक बोर्ड लगाकर चर्चा में आ गये थे। इसमें उन्होंने ‘धडकाली वेलकम यू द ग्रेट चमार्स’ लिखा था। इससे वहां विवाद भी खड़ा हो गया था। दलितों की समस्याओं को लेकर जब वे सड़कों पर आंदोलन शुरू किये तो उनकी राजनीतिक पहचान बढ़ गई। युवा नेता के रूप में उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। अमेरिका की टाइम मैगजीन ने उन्हें टॉप 100 इमरजिंग नेताओं की लिस्ट में जगह दी थी। उन्होंने दलितों के उत्पीड़न और सामाजिक भेदभाव के विरोध में 2015 में भीम आर्मी की स्थापना की थी। इस संगठन के जरिए उन्होंने दलितों और पिछड़ों के हक में कई आंदोलन किये और आवाज उठाई।

पढ़ें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram