भैय्यूजी महाराज सुसाइड: दिग्विजय सिंह बोले- मुझे आया था उनका फोन, कहने लगे…

संत और आध्यात्मिक गुरु भय्यूजी महाराज (उदय राव देशमुख) ने मंगलवार (12 जून) को अपने खंडवा रोड स्थित आवास पर खुद को रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में आत्महत्या का कारण तनाव बताया गया है। पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद करने के साथ रिवॉल्वर जब्त कर ली है। भय्यूजी महाराज द्वारा खुद को गोली मार लिए जाने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में उनके समर्थक बॉम्बे हॉस्पिटल के बाहर जुट गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने भय्यूजी महाराज के निधन पर शोक जताया है। वहीं आत्महत्या मामले की सीबीआई से जांच की मांग की गई है।

पूर्व मुख्‍यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता दिग्विजय सिंह ने इस मामले में शिवराज सरकार को दोषी ठहराया है। उन्‍होंने एएनआई से बातचीत में कहा, ”वह (भय्यूजी महाराज) नर्मदा में शिवराज सरकार द्वारा हो रहे अवैध खनन को लेकर चिंतित थे। उन्‍हें मुंह बंद रखने के लिए मंत्री पद का ऑफर भी दिया गया था। उन्‍होंने मुझसे फोन पर बातचीत में बताया था कि उन्‍होंने यह ऑफर ठुकरा दिया था।”

